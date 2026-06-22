Bochorno Mundial: RTVE destina dinero público a vídeos de IA y DAZN contrata a comentaristas hooligans que no saben hablar bien español

En el día de ayer, España disputó su segundo partido en este Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, pero la competición nos está dejando un duelo entre RTVE y DAZN que está siendo bastante más divertido y en ocasiones ridículo que esta edición del mayor torneo del fútbol de selecciones.

Ambas cadenas acumulan un puñado de críticas que poco tienen que ver con el resultado de los partidos y mucho con la forma de contarlos. La televisión pública se ha ganado en los últimos días varios reproches por su apuesta digital, donde ha colocado vídeos generados con inteligencia artificial de resultado discutible y, evidentemente, financiados con el dinero de todos los contribuyentes,

Mientras, la plataforma de pago encadena retransmisiones en las que comentaristas exfutbolistas convertidos en analistas estrella generan tanto burlas como desconcierto entre quienes pagan religiosamente por verlas.

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Influencers e IA en RTVE para el Mundial

La polémica de RTVE arrancó incluso antes del pistoletazo de salida, el 11 de junio, con el anuncio de su estrategia para RTVE Play. La corporación pública decidió apartar de los micrófonos digitales a buena parte de sus periodistas deportivos de carrera para entregárselos a un grupo de creadores de contenido, entre los que destacan Marina Rivers, conocida por sus vídeos virales en redes y su paso por MasterChef Celebrity, y Darío Eme Hache, presentador de streaming en Twitch.

Algunos influencers que ha contratado RTVE para el Mundial | Fuente: rtve.es

RTVE defiende el movimiento argumentando que buscaba un enfoque mucho más fresco y cercano para las plataformas digitales, alejado de los debates pesados tácticos y más próximo a hablar de fútbol como si se estuviera en casa con la familia.

Pero en el arranque del Mundial llegaron nuevos comentarios negativos. En el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los espectadores de La 1 vieron en pantalla un rótulo que escribía Méjico con jota y Sudáfrica sin tilde y escrita 'Surafrica', mientras que la cuenta de RNE Deportes en X llegó a describir a la selección mexicana como un combinado sudamericano.

La propia exnarradora de RTVE Paloma del Río salió a aclarar en redes que la rotulación errónea correspondía a la señal internacional de la FIFA y no a la cadena pública, aunque para entonces la ironía ya circulaba libremente entre los usuarios.

Pues bien, ese mismo clima de chascarrillos constantes ha acompañado a los nuevos vídeos de inteligencia artificial que RTVE ha ido publicando como contenido de apoyo para sus redes sociales durante el campeonato. Hablamos de piezas de animación generada con IA que numerosos usuarios han calificado de cutres y desfasadas frente a la producción que manejan otras televisiones del entorno europeo, un reproche que, además, cobra una dimensión distinta al tratarse de una corporación sufragada con presupuesto público y que este año ha pagado 57 millones de euros por los derechos del torneo, una cifra que, según la información que maneja El Economista, prácticamente duplicaba el precio de mercado.

De hecho, RTVE ha llegado a borrar los vídeos de las redes sociales tras las críticas:

Evidencia de un mensaje borrado en X de RTVE que contenía un vídeo con IA para el Mundial

Es extraño porque RTVE no es precisamente una recién llegada al terreno de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. La corporación lleva años desarrollando proyectos de este tipo a través de su área de innovación, desde sistemas de transcripción automática para informativos hasta avatares virtuales como Hiperia, el presentador de Radio 3 Extra creado íntegramente con IA, pasando por colaboraciones con Amazon Web Services para generar miles de piezas de contenido personalizado durante coberturas electorales.

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Pero con el Mundial de fútbol la sensación que llega es más de improvisación que de especialización, alimentando también la idea entre parte de la audiencia de que la apuesta por la IA responde más a un ahorro de costes de producción que a una mejora real del producto, en un contexto en el que la propia RTVE ya arrastraba el frente abierto por la contratación de perfiles de entretenimiento ajenos al periodismo deportivo que hemos comentado.

Comentaristas en DAZN que no saben comentar

Pero esto no va solo de RTVE, ya que DAZN se ha llevado su parte de críticas, sobre todo durante la última semana por el lado de la retransmisión. La plataforma, que ha pagado los derechos para emitir los 104 partidos del torneo y los distribuye también a través de Movistar Plus, fichó a un nutrido grupo de exfutbolistas de prestigio internacional para reforzar sus análisis, entre ellos Claude Makélélé, Paulo Futre, Ivan Rakitic, Rafinha Alcántara, Martín Demichelis y Moha El Yaagoubi, además de los excampeones del mundo con España Pepe Reina y Javi Martínez.

El fichaje más comentado de la última semana ha sido el primero, el del centrocampista francés, que se hizo viral por su encendida crítica a Kylian Mbappé durante el Francia-Senegal, un alegato cargado de... diríamos, pasión incontrolable.

Makélélé es comentarista del Mundial 2026 en DAZN | Fuente: DAZN

Pero el problema no es tanto eso, que también se ha visto en el trabajo de Paulo Futre durante el encuentro de Portugal en DAZN. Estamos acostumbrados a que los comentaristas exfutbolistas sean un tanto forofos por sus exequipos. Pero, hombre, lo mínimo en una retransmisión es que se te entienda al hablar.

Tanto Makélélé como Futre arrastran un dominio limitado del castellano que se traduce en frases entrecortadas, expresiones a medio camino entre el francés o el portugués y el español, y un acento marcado que, sumado al ritmo trepidante de un partido de fútbol, complica el seguimiento de sus intervenciones para buena parte de la audiencia.

Es indiscutible su trayectoria deportiva, pero eso no les autoriza para una tarea que exige fluidez verbal en directo durante hora y media. La narración de un Mundial debe tener un relato nítido para que el espectador no pierda el hilo del partido; debe ser la demostración del máximo nivel en términos de comunicación deportiva. Para colmo, DAZN ha presumido de ellos porque, al igual que generan quejas, decir tantas cosas sin pelos en la lengua e interrumpiendo provoca clips virales en redes.

Por contra, periodistas y analistas como Axel Torres, Miguel Quintana, Gaby Ruiz o los hermanos Alberto y Juvenal Edjogo sí se han ganado el reconocimiento de buena parte de la audiencia de DAZN por su capacidad para explicar con rigor y claridad los matices tácticos de cada selección, combinando conocimiento profundo del fútbol internacional con una dicción y una estructura del discurso que facilitan seguir sus análisis incluso en los momentos más técnicos.

Una lástima que no se presuma de aquellos profesionales que sí están dando la talla en esta cita mundialista.