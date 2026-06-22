Roland GO:Mixer Studio: graba podcasts y directos con este mini mezclador portátil

Si haces podcasts en el parque, directos desde la cocina o estás harto de que tus vídeos suenen a lata, Roland acaba de sacar un chisme que te va a interesar. El Roland GO:Mixer Studio es un mezclador que literalmente cabe en un bolsillo y promete calidad de estudio para grabar con el móvil. Sin magia negra, sin dejarte un riñón en hardware volumétrico.

Un estudio de grabación que pesa menos que un libro

Pesa 440 gramos y mide 11 x 15,6 x 6,5 centímetros, más o menos como una novela de bolsillo. Pero no te dejes engañar: dentro hay doce entradas, seis salidas y una calidad de audio de hasta 24-bit/192 kHz que normalmente encuentras en interfaces de escritorio bastante más caras y pesadas. Tiene dos entradas XLR con previos de alta ganancia y phantom power de 48V, para grabar voces o acústicos completamente limpios. Y además, una entrada específica para guitarra o bajo, dos estéreos para teclados o baterías electrónicas y hasta una entrada TRRS para meter pistas de acompañamiento o a una persona que llame por teléfono durante el podcast.

La idea de Roland es clara: desatar la producción de audio profesional del estudio y llevarla a cualquier sitio. Puedes alimentarlo por USB desde un portátil, un power bank o incluso con un cargador de pared, así que grabar en la cima de una montaña (o en el sofá de casa, que igual es menos épico) está al alcance de cualquiera.

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Por qué debería importarte si creas contenido

Aquí es donde el GO:Mixer Studio se pone interesante para streamers, podcasters y músicos que graban en movilidad. Roland ha metido compresión, ecualizador de tres bandas y reverberación con modelado de estudio directamente en el hardware. Puedes aplicar esos efectos en tiempo real y mandar la mezcla final lista a la cámara o al móvil, ahorrándote horas de postproducción. Y lo más goloso: la aplicación GO:MIXER Cam App para iOS te permite grabar varias pistas separadas a la vez mientras grabas vídeo, mezclarlas sobre la marcha o exportar los stems directamente a tu editor. Adiós, dolores de cabeza con la sincronización.

Para quienes hacen directos o vídeos en 48 kHz (el estándar habitual en streaming), el mezclador mantiene todas las funciones, las doce entradas y las seis salidas. Solo si te pones muy exquisito y grabas a 192 kHz verás cómo los canales bajan a 8+4 y se desactiva el EQ de la salida de línea. Algo manejable si no eres un purista acérrimo de la resolución.

El detalle que nadie está comentando (y debería)

Hasta ahora, grabar un podcast o un directo con calidad profesional implicaba, casi siempre, pasar por caja con interfaces voluminosas, cables por todas partes y, sobre todo, una mesa grande donde colocar todo. Roland ha pulverizado esa barrera con un dispositivo que cabe en la mochila y su precio —299 dólares— lo sitúa muy por debajo de muchas interfaces de escritorio que ofrecen menos entradas o efectos onboard menos integrados. Para la creadora o el creador que trabaja en la mesa de la cocina o que sale a grabar a la calle, este mezclador compacto resuelve un problema real: no tener que elegir entre movilidad y calidad.

Lo que Roland consigue aquí es cerrar el bucle entre el móvil y el estudio doméstico. La aplicación de escritorio GO:Mixer Editor para macOS y Windows ofrece además una interfaz grande para gestionar sesiones complejas en vivo, así que no es un juguete para aficionados. Es más un puente diseñado para quien ya tiene canal de YouTube, Twitch o un podcast y quiere dar el salto sin liarse con configuraciones de 16 canales. El Roland GO:Mixer Studio convierte el teléfono en un centro de producción móvil sin que tengas que hipotecar la habitación para pagar el equipo.

¿Es perfecto? A la máxima resolución pierdes canales y el EQ de la salida se desactiva, algo que los muy técnicos notarán. Pero para la inmensa mayoría de creadores que graban podcasts, directos o vídeos musicales, las prestaciones a 48 kHz son más que suficientes y la flexibilidad de alimentación por USB lo convierte en un compañero ideal de grabación móvil. Casi me atrevo a decir que este pequeño mezclador va a marcar tendencia en la forma de producir contenido fuera del estudio.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)