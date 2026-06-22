Siete años de la guerra de bodas: Belén Esteban vs. María Pombo por las portadas

Hace siete años, dos bodas paralizaron España. Y no porque las novias fueran amigas: lo hicieron porque Belén Esteban y María Pombo coincidieron en el mismo número de ¡Hola! y desde entonces la guerra de portadas no ha dejado de alimentar el imaginario del corazón patrio.

Un 22 de junio de 2019, la revista publicaba un especial de bodas que pasaría a la historia. La portada principal era para Belén Esteban y su ya marido, Miguel Marcos, con un despliegue de fotos y declaraciones exclusivas. María Pombo, por su parte, quedó relegada a una pequeña esquina, como un detalle menor. Lo que parecía un simple reparto editorial se convirtió en un culebrón que, siete años después, sigue generando ríos de tinta.

El día que la prensa rosa hizo historia

Belén Esteban no solo ocupó el lugar central de la portada, sino que además se embolsó una cifra muy superior por la exclusiva. Según recordó después en Sálvame, la portada era para ella y así se lo confirmaron el mismo día de la boda. Mientras, María Pombo se enteró de que compartiría ese honor el mismo día de la publicación. 'Fue una sorpresa porque yo no sabía que íbamos a compartir portada. O sea, imagínate', contaría más tarde, todavía incrédula.

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Pero la cosa no quedó ahí. El equipo de ¡Hola! defendió la decisión: la exclusiva de Belén Esteban era la más potente económicamente. Sin embargo, Kiko Matamoros apuntó después un detalle clave: la boda de María Pombo se retransmitió en streaming, lo que pudo restar valor a la exclusiva en papel. Es decir, que en plena era del directo en redes, lo analógico pesaba más que lo viral.

Lo cierto es que el runrún nunca desapareció del todo. Belén Esteban, en más de una ocasión, ha dejado claro que no tragó con la versión de que la influencer no había vendido su boda. 'Que no se ponga la medallita de que no vendió su boda porque sí lo hiciste, cariño', le espetó en Sálvame. Toma ya.

La guerra de las bodas fue el primer gran crossover entre el papel couché y el internet que estaba por llegar.

Siete años después, el remember que ha vuelto a prender el salseo

Ahora, en pleno 2026, la nostalgia ha hecho su trabajo. María Pombo ha reconocido en una reciente entrevista que la portada se ha convertido en un objeto de culto en casa de sus padres: 'Tienen a Belén Esteban y luego a mí en pequeñito'. Belén, por su parte, sigue reaccionando a las imágenes de aquel día como si fuera ayer. 'Qué guapa iba y qué delgada estaba', dijo hace un año al verlas.

El recuerdo de aquella guerra de novias destapa una realidad que entonces era incipiente y hoy es la norma: la colisión entre el mundo del papel couché y la nueva fama digital. María Pombo llegó a aquella portada como una influencer emergente. Belén Esteban era un icono televisivo de masas. La portada las juntó en una misma trinchera y, de paso, nos regaló una de las imágenes más icónicas del corazón español.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y el debate migró a plataformas como Instagram Twitter y TikTok. En todas partes se rememoró el momentazo, y muchos usuarios compartieron sus propias capturas de aquella portada que todavía guardan en el salón.

La eterna batalla entre el papel couché y la nueva era de los influencers

Hoy, lo normal es que las grandes bodas se cubran en directo por redes sociales. Pero en 2019, el peso de una exclusiva en una revista todavía era oro puro. Aquella decisión editorial —darle el protagonismo a Belén— fue un movimiento que hoy parece sacado de otra época, pero que nos recuerda que el salseo siempre encuentra la manera de sobrevivir. El fenómeno no es tan distinto a lo que vemos hoy con los beefs entre creadores: la lucha por el protagonismo y el dinero siempre ha estado ahí.

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Y vosotras, ¿creéis que hubo tongo o simplemente el mercado mandaba? Lo que está claro es que siete años después, nadie ha olvidado aquella portada. Y eso, en internet, es un logro.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 7.5/10. Siete años después, el recuerdo sigue funcionando como un chicle que no se despega. La nostalgia ayuda, pero las ganas de seguir tirándose dardos, también (y a nosotras nos encanta).

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)