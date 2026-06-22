He encontrado los mejores trucos de arroz esponjoso (y nunca volverás a comer arroz pegajoso)

Reconócelo, a ti también te ha pasado: sigues la receta al pie de la letra y el arroz termina convertido en un bloque pastoso que ni con cuchara. La buena noticia es que cocinar un arroz blanco esponjoso, de ese que se separa grano a grano, no depende de tener mano de chef ni de gastarte un dineral en una arrocera de 200 euros. Depende de tres gestos sencillos que casi todo el mundo se salta.

Y sí, el culpable tiene nombre y apellidos: el almidón. Esa fina capa que recubre cada grano, al entrar en contacto con agua caliente, se libera y actúa como pegamento. Si además te pasas con el agua o remueves mientras cuece, conviertes la olla en una fábrica de pegote. Pero basta con darle la vuelta a la tortilla para que el resultado sea otro mundo.

El pecado original del arroz que nadie te cuenta

El error más común es poner el arroz directamente del paquete a la olla. Así sueltas todo el almidón superficial en el agua de cocción, y ya tienes la receta del desastre. Lavarlo bajo el grifo con agua fría hasta que el líquido salga casi transparente es el primer paso que separa un arroz suelto de uno apelmazado. Un gesto de 30 segundos que marca la diferencia.

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El segundo error es la proporción de agua. Medir a ojo es jugársela a una textura pesada o a un grano duro. La regla de oro para el arroz blanco de grano largo es una parte de arroz por una y media de agua. Si usas taza, 1 taza de arroz bien enjuagado y 1 taza y media de agua. Nada de añadir un poco más por si acaso; el exceso de líquido es el enemigo del esponjado perfecto.

Los tres mandamientos del arroz suelto (y el reposo que casi todo el mundo se salta)

Ahora que tienes los granos limpios y la medida justa, lo siguiente es ponerte serio con el fuego. Cuando el agua empiece a hervir, baja la temperatura al mínimo, tapa la olla y no la destapes ni una sola vez durante la cocción. Cada vez que levantas la tapa, el vapor se escapa y la absorción se descontrola. Y sobre todo, no metas cuchara para remover: remover libera más almidón y rompe los granos. Tú ya has hecho todo el trabajo; ahora el arroz se cocina solo.

En cuanto se haya consumido el agua (unos 12-15 minutos para grano blanco normal), apaga el fuego y deja reposar tapado otros cinco minutos. Este reposo es el secreto que convierte un arroz aceptable en un arroz de bandera. El vapor atrapado se redistribuye y termina de separar los granos sin secarlos. Después, airea con un tenedor, nunca con cuchara, y verás la magia: granos sueltos, ligeros y sin un solo grumo.

El arroz esponjoso no se consigue con artilugios caros, sino respetando tres reglas que caben en un post-it: lavar, medir y no tocar.

Algunas cocinas añaden un chorrito de limón al agua para que los granos queden aún más blancos, o colocan un paño limpio bajo la tapa durante el reposo para absorber el exceso de vapor. Son trucos que funcionan, pero no hacen falta si has respetado los pasos anteriores. Lo importante es entender que el arroz no es una sopa: no hay que mimarlo, sino dejarlo en paz.

Por qué este método funciona aunque parezca magia (y cómo los cocineros profesionales llevan décadas usándolo)

Si alguna vez has visto a un cocinero profesional preparar un arroz pilaf o un sencillo arroz blanco de guarnición, habrás notado que no hace nada que tú no puedas repetir. La técnica se basa en controlar la humedad y el almidón, dos variables que cualquier cocina doméstica puede manejar. No necesitas una vaporera ni un robot de cocina: solo una olla con tapa que cierre bien y un cronómetro de móvil.

Lo que diferencia un arroz esponjoso de una papilla no es la suerte. Es el lavado previo, la proporción exacta y el reposo final. Si fallas en uno de los tres, el resultado se nota. Si respetas los tres, el arroz te va a salir bien incluso la primera vez que lo intentes. Y lo mejor es que, una vez que interiorizas estos gestos, ya no vuelves al arroz pegajoso nunca más.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 25 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: si tienes tiempo, pon el arroz en remojo 15 minutos antes de enjuagar; los granos se rehidratan y la cocción es aún más uniforme.