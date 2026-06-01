Los riesgos psicosociales que sufren los autónomos en teletrabajo (y cómo evitarlos)

Si eres autónomo y trabajas desde casa, igual no te lo han contado: el teletrabajo también te expone a estrés, ansiedad y agotamiento, aunque no tengas jefe que te mande correos a las once de la noche. Un estudio del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (LARPSICO) acaba de ponerle cifras a algo que muchos freelancer viven en silencio: el autoempleo desde el salón puede ser tan desgastante como cualquier oficina.

No es nuevo. En 2019, la plataforma MALT ya contaba casi 700.000 freelance en España, un 40% más que en 2012. Tres de cada cuatro lo hicieron por elección, buscando flexibilidad horaria y conciliación. Pero esa misma libertad se convierte en una trampa cuando no pones freno: el 72% de los encuestados admitió tener problemas para desconectar, un fenómeno que los psicólogos han bautizado como “mentalidad de bata”.

El problema tiene nombre técnico: difuminación de límites (blurring, en inglés). Básicamente, tu cerebro no registra el final de la jornada si te has pasado el día en pijama y el ordenador sigue encendido en la mesa del comedor. La Nota Técnica de Prevención 1.122 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya advertía de que la falta de autodisciplina en el teletrabajo es precursora de estrés crónico y fatiga cognitiva. A eso se suma la anhedonia (incapacidad para sentir placer) y el agotamiento emocional que salen en los estudios cuando no hay rutinas claras de inicio y cierre.

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Qué dice LARPSICO y por qué te afecta aunque seas tu propio jefe

El informe del Instituto Andaluz va más allá y equipara sin rodeos los riesgos psicosociales del autónomo teletrabajador con los de cualquier empleado por cuenta ajena. Ansiedad, soledad profesional, carga mental constante… Y todo ello con una cobertura legal mucho más débil.

El Estatuto del Trabajo Autónomo reconoce el derecho a la protección de la seguridad y salud (artículos 4.3 e y 8 de la Ley 20/2007), pero en la práctica es papel mojado para quien se sienta en casa con una cartera de clientes dispersos. No hay un departamento de prevención, ni una mutua que vigile el desgaste emocional. La persona autónoma suele ser vista más como un factor de riesgo para terceros que como un sujeto a proteger.

El enemigo invisible: la “mentalidad de bata” y el difuminado de límites

Lo que el informe denomina “mentalidad de bata” no es una anécdota de teletrabajo poco glamuroso. Según la Boundary Theory, cuando faltan rituales de transición (vestirse, salir a dar un paseo al acabar, cerrar la puerta del despacho) la casa se convierte en un espacio de disponibilidad infinita. Y eso anula el periodo de recuperación que tu organismo necesita para no quemarse.

Algunos freelance experimentan una falsa percepción de control: creen que pueden parar cuando quieran, pero al final las tareas se alargan y la culpa por no producir se come el descanso. El resultado: más anhedonia, más fatiga, y una sensación de soledad profesional que no tiene desahogo porque no hay compañeros ni horario de cierre común.

Sin rituales de transición, la casa se convierte en una oficina infinita y tu cabeza en un pozo de estrés crónico.

Lo que la ley no te va a resolver (y por qué urge que hables con tus clientes)

Aunque la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y la ENDITA prometen equiparar la protección de los autónomos a la de los asalariados, de momento no hay reforma en marcha. La reforma laboral que sí se discute no toca el Estatuto del Trabajo Autónomo. Así que la mayor parte de la prevención recae sobre tus propios hábitos y tus acuerdos con los clientes.

En el Reino Unido existe LEAPERS, una plataforma que investiga los problemas de salud mental de los freelance y ofrece herramientas como el “Manual of Me”, un documento donde defines tus límites y condiciones de trabajo para compartirlo con quienes te contratan. Colaboran con empresas para educarlas sobre cómo tratar a un freelancer de forma ética: pagar a tiempo, respetar horarios, no mandar tareas a las tantas. En España no hay nada similar, pero puedes aplicar la misma lógica: pacta las reglas del juego desde el primer día y no aceptes la disponibilidad 24/7 como norma.

Y en lo cotidiano, hay gestos que protegen más de lo que parece: vestirte como si fueras a un espacio de trabajo, fijar una hora de apagado, tener un lugar físico separado para teletrabajar y, sobre todo, no medir tu valía por las horas que te quedas mirando la pantalla.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)