La siesta creativa de 10-20 minutos que despierta tu imaginación, según MIT y Harvard

Vas a decirme que eso de dormir la siesta es de vagos, pero la ciencia dice justo lo contrario. Un estudio del MIT y la Escuela de Medicina de Harvard acaba de ponerle alfombra roja a la cabezadita de media tarde: resulta que esos minutos entre estar despierto y quedarte frito son una mina de creatividad.

Y no hablo de pegarte un sueño de dos horas que luego te levantas grogui y con cara de bulldog. La clave está en la fase N1 del sueño, ese umbral donde tu cerebro baja la guardia del juicio crítico y empieza a hacer conexiones libres. Como cuando estás a punto de dormirte y de repente se te ocurre la solución a algo que llevas días rumiando.

El umbral mágico: lo que pasa en tu cabeza cuando entornas los ojos

Durante la fase N1, la actividad del córtex prefrontal —el que se encarga de filtrar ideas y poner el freno de mano lógico— se toma un respiro. Sin ese filtro, aparecen imágenes y asociaciones que en estado de alerta ni te plantearías. Es como si tu mente se pusiera en modo barra libre de ideas. Es justo ese momento de duermevela que tantas veces ignoramos pero que, según los neurocientíficos, es un chollo.

Publicidad

Lo fascinante es que puedes dirigir ese caos mental. Los investigadores lo llaman “incubación del sueño”. Es decir, antes de cerrar los ojos le dices a tu cerebro: “Oye, quiero que pienses en esto”. Y él, obediente, se pone a ello.

Cuando estás en ese umbral, tu mente genera combinaciones que jamás se te ocurrirían con los ojos bien abiertos.

No te promete milagros, pero sí una ayudita que cuesta cero euros.

El experimento de los árboles que sorprendió a todos

El estudio fue sencillo pero brillante. Pidieron a un grupo de voluntarios que pensaran en árboles justo antes de entrar en la fase N1. Luego les pusieron tareas creativas relacionadas con ese tema. ¿El resultado? Quienes habían “soñado” con árboles rindieron mucho mejor que los que se quedaron despiertos y que los que cayeron en sueño profundo. Los resultados dejaron boquiabiertos a propios y extraños.

O sea, no vale con echar una cabezadita a lo loco. La magia ocurre en los primeros 10-20 minutos, antes de que el sueño se haga pesado. Si te pasas, entras en fase REM o sueño profundo y la inercia del sueño te deja más atontado que antes. Ni se te ocurra hibernar.

El truco es justo ese: despertar antes de que tu cerebro apague la luz. Y no, no es una fantasía new age. Lo dice Kathleen Esfahany, del MIT: “Cuando se induce a alguien a soñar con un tema al inicio del sueño, puede tener experiencias oníricas que luego utilizará para tareas creativas”.

Cómo ponerlo en práctica sin liarla

Hacer una siesta creativa tiene su ciencia, pero es pan comido si sigues cuatro pasos. Primero, el momento: después de comer, cuando el cuerpo te pide cama de forma natural. Segundo, el tiempo: pon la alarma en 10-20 minutos máximo. Más es contraproducente. Tercero, el objetivo: antes de cerrar los ojos, piensa en el problema que quieres resolver o la idea que necesitas. Repítelo mentalmente. Y cuarto, ten a mano papel y boli, porque nada más despertar se te vendrán imágenes o palabras que tienes que anotar antes de que la lógica las borre.

Y atención: no te eches la siesta después de las cuatro de la tarde si quieres dormir de noche. Y si te levantas con la cabeza embotada, probablemente te pasaste de tiempo. La frontera entre la creatividad y el aturdimiento es fina, pero la controlas. Así que ya sabes, la próxima vez que tu jefe te pille con los ojos cerrados, dile que estás trabajando en modo creativo.

Publicidad

🧠 Para soltarlo en la cena

Una siesta de 10-20 minutos con un tema en mente es un turbo para la creatividad.