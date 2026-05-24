Alejandra Rubio vuelve a 'De Viernes' y suelta la pulla definitiva: '¿Cómo no voy a volver?'

Alejandra Rubio ha vuelto a 'De Viernes' y lo ha hecho dejando claro que su retirada televisiva era un paréntesis, no un adiós. Dos meses después de anunciar que se bajaba de los platós, la hija de Terelu Campos se ha sentado este viernes en el programa de Telecinco y ha soltado una frase de esas que se quedan para el recuerdo del salseo patrio: '¿Cómo no voy a volver?'.

Dos meses de silencio rotos por una frase para el recuerdo

Allá por marzo, Alejandra sorprendía a propios y extraños anunciando que se apartaba de la televisión. Sin dar demasiadas explicaciones, dejaba caer que necesitaba un respiro, que el foco mediático era demasiado y que se tomaba un tiempo para ella. La noticia corrió como la pólvora y los titulares se llenaron de especulaciones: ¿problemas personales, enfrentamiento con algún compañero, simple saturación?

El caso es que ese «hasta luego» tan dramático ha resultado ser un simple recadito: dos meses después, la colaboradora ha regresado al mismo plató que la vio marcharse y lo ha hecho con la seguridad de quien sabe que nunca se fue del todo. Telecinco ha sabido vender la exclusiva y el programa ha amasado una audiencia que ya quisieran muchos estrenos de temporada.

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La pulla que ha dejado a todos con el meme en la mano

El momento estrella, el que va a circular por WhatsApp y TikTok durante toda la semana, ha sido la respuesta de Alejandra cuando le han preguntado por su vuelta. Con esa media sonrisa que tan bien controla, ha soltado: «¿Cómo no voy a volver?». No ha hecho falta más. El plató ha estallado en aplausos, y en redes la frase ya es un clásico instantáneo que resume a la perfección la relación de amor-reconciliación que el famoseo español mantiene con la tele.

Porque, vamos a ver, ¿alguien creía de verdad que Alejandra Rubio se iba a quedar en casa viendo 'Sálvame' por la tele? El personaje necesita el plató tanto como el plató necesita al personaje, y esta vuelta ha sido un recordatorio de que, en el fondo, la retirada era más postureo que plan real.

Lo de Alejandra Rubio no es un regreso: es un recordatorio de que quien abandona la tele con bombo, vuelve a los dos meses con platillo.

¿Estrategia, hartazgo o simple pausa? Lo que de verdad escondía su marcha

Yo creo que la clave está en leer entre líneas. Anunciar que dejas la televisión en un país donde la tele sigue siendo el gran escaparate del cotilleo es, como mínimo, una jugada con trampa. Es imposible que Alejandra no supiera que dos meses de ausencia la iban a convertir en trending topic y que su vuelta, con la frase adecuada, le haría ganar más minutos en pantalla que cualquier colaboración semanal.

En su trayectoria ya hemos visto otros amagos: salidas momentáneas, piques con compañeros, silencios que luego se rompen con un zasca. El patrón está ahí. Y si no, que se lo pregunten a los que llevan años en el oficio: en el corazón el 'me retiro' es casi siempre la antesala del 'estoy aquí más fuerte que nunca'.

Con 'De Viernes' ha jugado la baza perfecta. El programa, que vive de estos golpes de efecto, se ha apuntado un tanto. La audiencia ha respondido y el ruido en redes es ensordecedor. A partir de ahora, solo cabe esperar la réplica de quienes en su momento criticaron su marcha, porque este culebrón tiene pinta de ir para largo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)