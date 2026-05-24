El BOE endurece el etiquetado de 'artesano' y 'natural' en alimentos: lo que cambia para el jamón y otros productos

Vas al supermercado, ves un jamón con un cartel que pone 'artesano', pagas el doble y cuando llegas a casa te sabe exactamente igual que el del día anterior. A partir de ahora eso va a ser más difícil que pase. El BOE (Boletín Oficial del Estado, donde se publican las normas que cambian tu día a día) ha endurecido las reglas para poner palabras como 'artesano', 'natural' o 'tradicional' en los alimentos. La idea es que no te den gato por liebre con procesos industriales disfrazados de cosa de pueblo.

Qué cambia exactamente en la etiqueta

Hasta ahora, los fabricantes podían usar esos términos con bastante manga ancha. Bastaba con que una parte del proceso, por pequeña que fuera, tuviera algo manual o que un ingrediente fuera de origen natural para venderte el lote completo como 'artesano'. La nueva norma publicada esta semana lo ata en corto: solo se podrá llamar artesano a lo que realmente se elabore con métodos manuales o tradicionales y en pequeña escala, no a lo que sale de un túnel de secado industrial programado por ordenador.

Traducción para tu carrito de la compra: ese queso curado que dice 'elaboración artesanal' va a tener que demostrarlo o cambiar el diseño del envoltorio. Lo mismo para el pan, los embutidos o los yogures. Si detrás hay una cadena de producción que ni ve la luz del sol, ya no cuela.

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El 'natural' deja de ser un comodín para venderte nostalgia a precio de gourmet.

Los productos que más van a notar el cambio

Aunque la norma afecta a todo el súper, hay categorías donde el etiquetado era casi un género literario. El jamón es el rey: términos como 'serrano artesano' o 'ibérico de elaboración tradicional' se usaban incluso en piezas que habían pasado más horas en cámara frigorífica que en secadero. Ahora tendrán que ajustar el relato o, de verdad, volver a métodos con más tiempo y manos.

También las mermeladas, las conservas y los aceites que ponían 'natural' con alegría. El aceite refinado, por ejemplo, no podrá disfrazarse. Muchas marcas tendrán que cambiar los envases en los próximos meses, y es probable que veas etiquetas más sobrias y técnicamente más precisas, aunque menos poéticas.

¿De verdad sirve para algo esta regulación?

Visto lo visto, la medida llega después de años en los que la industria y la distribución se han movido en una zona gris. Ya en 2019, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) empezó a advertir del uso abusivo del término 'artesano' en productos fermentados y, de nuevo, en los cárnicos. La diferencia ahora es que la norma tiene rango de real decreto, o sea, se puede sancionar.

¿Va a notar tu bolsillo la diferencia? Eso ya es otra historia. Un producto realmente artesano sigue siendo más caro de producir, así que el precio no bajará. Lo que sí cambia es que, al leer la etiqueta, tendrás más certeza de que el sobreprecio que pagas no es solo márketing. Para la industria, el ajuste supondrá un filtro: algunas marcas pequeñas que realmente trabajan de forma tradicional quizás puedan destacar más; las que solo lo usaban como gancho tendrán que buscarse otro adjetivo.

Ahora bien, ojo con la letra chica que siempre falta. La norma no fija, por ahora, un sistema de certificación externo y rápido para el consumidor. Dependeremos de que las comunidades autónomas vigilen y de que las empresas se autorregulen, y eso, como sabemos, es un 'ya veremos' en mayúsculas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)