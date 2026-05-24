El Barça femenino arrasa en la Champions League femenina 2026: 4-0 al Lyon

Vaya paliza la que se ha llevado el Olympique de Lyon en Oslo. El Barça femenino ha ganado su cuarta Champions League con un contundente 4-0, dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo, y Cata Coll parando hasta el último suspiro. Las de Pere Romeu sufrieron lo indecible en una primera parte que pudo descarrilar, pero tras el descanso sacaron el rodillo y no dejaron ni las migajas.

Del susto al éxtasis: una primera parte de infarto

La final arrancó con piernas pesadas y demasiado respeto. El Lyon intentaba imponer su jerarquía de 12 finales, pero se topó con un muro llamado Cata Coll. La portera balear fue la gran protagonista del primer tiempo: primero sacó un cabezazo a bocajarro y luego vio cómo Lindsey Heaps empujaba un rechace a la red… solo para que el linier levantara la bandera por fuera de juego. Se salvó el Barça.

En la otra área, las azulgranas avisaron con un pase filtrado de Alexia Putellas que dejó a Pajor mano a mano con Endler, pero la polaca no acertó. A partir del minuto 25, el Lyon se adueñó del balón y empujó al Barça a su área, pero Coll siguió volando para mandar faltas y remates fuera.

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La presión alta en los últimos diez minutos devolvió algo de oxígeno a las de Pere Romeu. Pajor estrelló un balón en el lateral de la red y Graham probó desde lejos sin suerte. El descanso llegó con la sensación de que el Barça había sobrevivido a un bombardeo.

Si tienes a Cata Coll bajo palos, siempre estás a una parada de remontar el mundo.

Ewa Pajor y Salma Paralluelo: las killer del Barça

La segunda mitad se abrió con un golpe de autoría colectiva: Serrajordi robó, Guijarro condujo y Pajor, con la frialdad de quien se ha plantado en seis finales, cruzó el 1-0. A partir de ahí, el partido se rompió en pedazos. El Lyon no encontraba la forma de frenar las transiciones vertiginosas.

Una galopada de Brugts por la izquierda acabó en un centro raso que Salma Paralluelo dejó pasar para que Pajor firmara el 2-0 a placer. El Olímpico de Oslo ya era una fiesta blaugrana. Y aún quedaban 20 minutos para que Coll volviera a sacar un mano a mano imposible frente a Chawinga: parada de portería de otro planeta.

Con Bonmatí en el campo, el Barça recuperó la pelota y bajó el ritmo del caos. El Lyon se fue desquiciando y las culés remataron la faena con un doblete de Paralluelo en los últimos minutos: primero un latigazo a la escuadra y después un contraataque que cerró el 4-0 definitivo. Una final que pasó de la agonía al baile en menos de una hora.

Cuatro Champions y un legado que no para de crecer

Con este título, el Barça femenino iguala al Eintracht Frankfurt en el segundo escalón histórico del palmarés, solo por detrás del Olympique de Lyon que sigue con ocho. Pero la sensación es que el proyecto azulgrana ya no tiene techo: dos años después de la última Champions, han vuelto a reinar en Europa con un fútbol total, una portera de leyenda y dos delanteras que meten miedo.

Pere Romeu ha ganado la batalla táctica a Giráldez y ha sabido leer el partido como pocos. Las jugadoras clave rindieron cuando más se necesitaba y la plantilla demostró que este equipo sabe sufrir, pero también arrollar. La pregunta ahora es si pueden aguantar la próxima temporada sin que los grandes de Europa les roben piezas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)