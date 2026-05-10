El brutal yate de Gabe Newell, dueño de Steam: 5 pisos y 500 millones

Gabe Newell, el señor que controla Steam y por extensión media biblioteca de juegos de PC del planeta, acaba de estrenar yate. Y no uno cualquiera: un monstruo flotante de cinco pisos llamado Leviathan y valorado en más de 500 millones de dólares.

La comunidad gamer está flipando, y con razón. Mientras esperamos Half-Life 3 desde hace casi dos décadas, el jefazo de Valve se construye un transatlántico privado. Hay metáforas que se escriben solas.

Qué es exactamente el Leviathan y por qué tiene a medio Reddit en shock

El Leviathan no es un superyate, es un megayate. La diferencia importa: hablamos de una embarcación con cinco plantas, helipuerto, piscina, gimnasio, cine privado y, según los rumores que circulan por foros náuticos, un sistema de propulsión híbrido pensado para reducir emisiones en travesías largas. Bonito detalle eco-friendly para un barco que cuesta lo mismo que el PIB de un país pequeño.

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La cifra que está rebotando por todos lados es la de más de 500 millones de dólares de valoración para el yate, lo que lo coloca en el top mundial de embarcaciones privadas. Para que te hagas una idea, está a la altura del Eclipse de Abramovich o el Azzam del jeque Khalifa. Liga de villanos de Bond, vamos.

Newell, que ya tenía fama de fanático del mar (gestiona una flota de barcos dedicados a investigación oceánica con su iniciativa Inkfish), ha sumado esta bestia a su colección. Su fortuna personal, según estimaciones recientes, ronda los 9.500 millones de dólares, así que tampoco es que se haya hipotecado.

De vender juegos a navegar como un villano de película

Aquí está el detalle que todo el mundo está pasando por alto: el dinero del Leviathan sale, en última instancia, del 30% que Steam se lleva de cada venta en su tienda. Cada vez que pillas un indie en rebajas o caes en una compra impulsiva en las Summer Sales, una pequeña parte va a parar, eventualmente, a la cubierta de teca de este barco.

No es una crítica, es matemática. Valve no cotiza en bolsa, no tiene accionistas que rindan cuentas y Newell controla la mayoría. El resultado es que la fortuna acumulada del fundador de Valve es de las más opacas y descomunales del sector tech. Más que muchos CEOs de empresas con mil veces más empleados.

Y mientras, los desarrolladores indie siguen pidiendo a Steam que rebaje ese 30%. Spoiler: no va a pasar.

Por qué este yate dice más del estado del gaming que cualquier informe

El Leviathan no es solo un capricho. Es un símbolo de lo que el ecosistema PC ha construido en veinte años. Steam pasó de ser un cliente cutre para parchear Counter-Strike a la infraestructura sobre la que descansa todo el mercado del juego en ordenador. Sin alternativa real. Epic Games Store lo intentó con exclusividades y dinero gratis; Microsoft con el Game Pass apretó por otro lado. Steam sigue siendo el rey indiscutible.

El paralelismo más obvio es con los magnates del Hollywood clásico, esos que se compraban islas y mansiones porque controlaban un cuello de botella. Newell controla el suyo: la distribución digital de PC. Y se ha construido el equivalente moderno a la mansión de Hearst, pero en versión flotante y con motores diésel-eléctricos.

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¿Es legítimo? Totalmente. ¿Es un poco obsceno? También. ¿Cambiará algo? Probablemente nada, salvo que la próxima vez que veas a Gaben en un Game Awards te imagines de dónde viene, literalmente. La cosa es gorda.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El barco es una salvajada y la historia tiene el morbo perfecto: el hombre que controla cómo compras juegos se construye el yate más caro del planeta. Le quitamos puntos porque seguimos sin Half-Life 3 — y ese sí sería un 10.

El resumen para vagos (TL;DR)