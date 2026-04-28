Sinner pasa por encima de Norrie y se planta en cuartos en Madrid

Jannik Sinner ha hecho lo que hace siempre en Madrid: ganar sin despeinarse. El número 1 del mundo se ha cargado a Cameron Norrie en octavos del Mutua Madrid Open 2026 con un partido de manual y se planta en cuartos sin haber tenido que pisar el acelerador a fondo.

Y lo más inquietante para el resto del cuadro: el italiano sigue sin perder un solo set en toda la Caja Mágica.

Cómo ha pasado por encima de Norrie sin enseñar el cuchillo

El partido ha durado lo justo. Sinner ha roto pronto, ha gestionado el saque con la naturalidad de quien tiene el chip puesto en otra fase, y Norrie, que no es ningún paseante (ha sido top 10), ha terminado mirando al cielo de la pista central buscando explicaciones.

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El italiano ha jugado a ritmo de crucero, sin necesitar su mejor versión. Eso es lo que asusta. Cuando Sinner gana en modo ahorro, el aviso está claro: el resto va a tener que jugar al borde del precipicio para incomodarle. La derecha plana ha funcionado, el revés a dos manos ha hecho daño cada vez que Norrie ha intentado abrir ángulos, y el saque le ha sacado de cualquier punto medianamente comprometido.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: Sinner lleva una racha intacta en Madrid desde que volvió al circuito. Cero sets cedidos esta semana. Cero. Para un torneo en altura, donde la pelota vuela y los saques perdonan menos, eso ya es noticia por sí solo.

Por qué este Madrid Open le viene como anillo al dedo

Vamos por partes. La altitud de Madrid suele beneficiar a los pegadores, y Sinner es exactamente eso: un pegador con base sólida. La bola le sale más rápida, los rivales tienen menos tiempo para reaccionar, y su saque, que ya de por sí es de los mejores del circuito, se vuelve casi un trámite cuando entra el primero.

Aquí viene lo bueno: el cuadro se le ha abierto. Varias bajas tempraneras y algún cabeza de serie que ha caído antes de tiempo han dejado un camino hacia las semis bastante más cómodo de lo que pintaba el lunes. ¿Significa eso que ya tiene el título en el bolsillo? No. Pero significa que la final de Madrid está más cerca de Sinner que de cualquier otro.

El propio italiano lo ha reconocido en la rueda de prensa post-partido con esa media sonrisa suya que no aclara nada. Habló de seguir partido a partido. Lo de siempre. Pero los números cantan.

Más contexto sobre el torneo y su historia reciente en la web oficial del Mutua Madrid Open, donde se actualiza el cuadro en tiempo real.

Lo que dice este Sinner del 2026 que viene

Aquí toca posicionarse. Lo que estamos viendo en Madrid no es un Sinner en estado de gracia: es un Sinner en piloto automático, que es muchísimo peor para sus rivales. Cuando un número 1 gana sin tener que sacar el repertorio, el mensaje al vestuario es brutal.

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El precedente más obvio es el Djokovic de 2015, que ganaba torneos enteros sin pasar apuros, jugando al 80%. Ese año el serbio firmó una de las temporadas más bestias de la historia del tenis. No estoy diciendo que Sinner vaya a igualar aquello, pero sí que este nivel de control mental en abril es la antesala de una temporada gorda. Roland Garros está a la vuelta de la esquina y el italiano llega lanzado.

El siguiente rival de cuartos saldrá del cruce que se juega esta misma tarde. Sea quien sea, va a tener que jugar el partido de su vida. Y aun así. Para más detalle del recorrido del italiano hasta aquí, su ficha en Wikipedia repasa toda su trayectoria y palmarés actualizado.

Ojo con esto los próximos días: si Sinner mantiene el modo ahorro hasta semis, vamos a tener un Sinner-resto-del-mundo en la final que va a doler. Caos del bueno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)