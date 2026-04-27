García Plaza, sentenciado: el Sevilla FC se hunde en el abismo del descenso

La realidad golpea con una fuerza descomunal en Nervión. Lo que ocurrió este domingo en El Sadar confirmó que este Sevilla FC de la temporada 25/26 tiene el alma quebrada. Perder ante el CA Osasuna de la forma más cruel imaginable —mandando en el marcador hasta el minuto 79 y viendo cómo te remontan en el 99— es el síntoma definitivo de un equipo que no sabe competir bajo presión.

Los blanquirrojos duermen en el pozo, en puestos de descenso, y con una sensación de vértigo que amenaza con llevarse todo por delante.

La jornada 32ª ha resultado ser un auténtico calvario. No solo por el colapso en Pamplona, sino porque los resultados ajenos han terminado de hundir el barco sevillista.

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El Sevilla FC de García Plaza viaja sin frenos hacia el desastre

La victoria del Alavés sobre el Mallorca ya había avisado de lo que venía, pero es que incluso un empate en tierras navarras habría sido un maquillaje insuficiente. Con 35 puntos, el cuadro de Luis García Plaza está empatado con los baleares, pero sale perdiendo en cualquier comparación: peor balance de goles y un duelo particular perdido de forma sonrojante (1-3 y 4-1). O lo quees lo mismo, el Sevilla FC está en descenso por méritos propios.

El análisis de lo ocurrido ante los rojillos deja poco lugar a la esperanza. El equipo mostró una fragilidad moral impropia de su historia. Marcar primero, por mediación de Maupay, debería haber sido el impulso definitivo para amarrar tres puntos de oro, pero el Sevilla actual es un castillo de naipes. En cuanto el rival aprieta, la estructura se desmorona. Las paradas de Vlachodimos y el ímpetu de la cantera no bastan cuando el bloque se hunde y permite que un partido plácido se transforme en una tortura que terminó con el gol de Catena en el último suspiro del descuento.

Y el panorama puede oscurecerse aún más este lunes. Si el Levante UD logra pescar en el río revuelto de Cornellà ante un Espanyol que no conoce la victoria en este 2026, el Sevilla podría verse incluso en la penúltima posición si la diferencia de goles se estrecha. Es una situación límite que pone el foco, inevitablemente, en el banquillo.

Negligencia y saqueo, los culpables de la caída del Sevilla FC a los infiernos Fuente: Agencias

Solo 3 puntos de 12 y un ultimátum que no se cumplió

Luis García Plaza admitió tras el choque haberse quedado "helado" ante las preguntas sobre su continuidad, pero el fútbol no tiene memoria y menos en la zona de castigo. Con solo tres puntos sumados de los últimos doce posibles, los rumores de destitución han pasado de ser un murmullo a un clamor en las oficinas del Sánchez-Pizjuán.

Se habla de un ultimátum que no se cumplió y de una coartada clasificatoria que permitiría al club romper un contrato que vincula a ambas partes hasta 2027.

El calendario ofrece ahora una tregua relativa. Siete días hasta recibir al RCD Espanyol en La Cartuja. Es el margen que tiene la directiva para decidir si mantiene el rumbo o apuesta por un "efecto bomba". Los nombres de Manolo Jiménez o Joaquín Caparrós siempre sobrevuelan Nervión cuando el incendio es incontrolable, aunque el "marrón" de coger a un equipo con solo cinco jornadas por delante y el fantasma de la Segunda división acechando es algo que pocos se atreven a asumir. El Sevilla ya no mira a Europa, ni siquiera a la zona media; ahora mismo, el único objetivo es evitar un desastre histórico que parece cada vez más real.