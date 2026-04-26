Triángulo de las Bermudas: resuelto por fin el verdadero misterio de las desapariciones

El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de investigación desde hace muchos años, ya que en este lugar hay muchos misterios por resolver y diferentes mitos que han sido puestos en duda en más de una ocasión. Más allá de las misteriosas desapariciones de barcos y aviones, hay otras curiosidades interesantes.

Actualmente, se ha podido resolver el misterio de por qué estas islas aún no se han hundido, aunque teóricamente deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Y también se ha aclarado la realidad acerca de las misteriosas desapariciones que se han dado a lo largo del tiempo en este lugar.

EL SECRETO GEOLÓGICO BAJO LAS BERMUDAS

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Las islas Bermudas han sido durante décadas todo un enigma para la comunidad científica internacional. No obstante, el misterio no solo tiene que ver con las leyendas de barcos perdidos en el "Triángulo de las Bermudas", sino que también tiene que ver con su propia estructura.

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Recientemente se ha descubierto que estas islas se encuentran asentadas sobre una capa cristalina masiva, un "segundo suelo" que tiene 20 kilómetros de espesor y que actúa a modo de flotador gigante.

De no ser por esta estructura, el archipiélago ya se habría hundido en el océano hace mucho tiempo. Así lo asegura un estudio realizado por parte de científicos del Instituto Carnegie y la Universidad de Yale, que ha sido publicado en la revista Geophysical Research Letters.

Esta "hinchazón" de la corteza terrestre desafía las teorías geológicas actuales, y es que, aunque habitualmente los volcanes inactivos se enfrían, se vuelven densos y se hunden bajo el mar, en las Bermudas no ha sido así. Todo tiene que ver con un proceso químico que ha creado una roca mucho más ligera de lo habitual.

EL 'CHALECO SALVAVIDAS' DE ROCA DE BERMUDAS

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Más allá de conocer los misteriosos anillos que han aparecido en distintos países del mundo, podemos encontrarnos con hallazgos como este que afecta a las islas Bermudas, donde los investigadores se encontraron con una capa de roca sólida que ha sufrido una profunda alteración química.

Esta roca es unos 50 kg/m³ más ligera que el material que la rodea, y por el principio de Arquímedes, este bloque de 20 kilómetros de grosor disfruta de una flotabilidad extra. Este hallazgo es muy relevante si tenemos en cuenta que se tumban teorías anteriores que se basan tan solo en el calor del manto de la Tierra.

Si las Bermudas se sostuvieran solo por calor, ya se habrían desplomado al enfriarse. Sin embargo, su estabilidad depende de la composición química de sus cimientos invisibles bajo el mar. De esta forma, se ha resuelto un gran misterio geológico.

EL MITO DE LAS DESAPARICIONES EN EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS

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Ahora que sabemos que una grieta en la Tierra puede hacer desaparecer un continente y formar un nuevo océano y el motivo por el que las islas Bermudas no se hunden, es hora de abordar el mito de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas.

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A pesar de las numerosas leyendas al respecto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha arrojado luz sobre estos mitos, asegurando que no se producen más desapariciones en este lugar que en otras partes transitadas del mundo.

El océano es, por naturaleza, un lugar inhóspito donde tienen lugar tragedias de forma regular. La agencia meteorológica asegura que, a pesar de que haya muchas leyendas al respecto, la realidad es que es una zona en la que el número de incidentes en el tráfico marítimo y aéreo no es mayor que en otros lugares con un alto tránsito de ellos.

PELIGROS NATURALES EN LAS BERMUDAS

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Las condiciones ambientales extremas son las principales culpables de los desastres que tienen lugar en las Bermudas. Se trata de una zona de paso frecuente para la mayoría de las tormentas tropicales y huracanes del Atlántico.

Históricamente eran fenómenos que acababan con muchos barcos antes de que existiesen las predicciones modernas. Además, la Corriente del Golfo atraviesa la región, lo que da lugar a cambios climáticos repentinos y violentos.

Tampoco hay que olvidar que el mar Caribe cuenta con numerosas zonas de aguas poco profundas que pueden provocar percances en los navegantes. Pese a todo, se desmiente la existencia de fuerzas sobrenaturales.