Tokischa por fin suelta su disco debut y se llama 'Amor y Droga'

Tokischa por fin tiene álbum debut y se llama Amor y Droga. Después de años convirtiéndose en la colaboradora favorita de medio panteón pop, la dominicana suelta su primer largo y lo hace sin pedir permiso a nadie. Ni a la radio, ni al algoritmo, ni a quien todavía no se haya enterado de que el dembow lleva tiempo siendo otra cosa.

El disco lo analiza Jenesaispop como uno de los debuts urbanos más esperados del año, y la lectura tiene sentido. Tokischa lleva desde 2021 apareciendo en proyectos de Rosalía, Madonna, Bad Gyal y J Balvin sin un disco propio que sostuviera todo eso. Hasta ahora.

Qué hay dentro de 'Amor y Droga'

Lo primero que sorprende es la coherencia. Uno esperaba un greatest hits adelantado, un recopilatorio disfrazado de álbum con los singles que ya conocíamos pegados con celo. No. Amor y Droga funciona como obra cerrada, con arco narrativo y producción cuidada, y eso en un debut de alguien tan acostumbrada al feat es casi un milagro.

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El título lo dice todo y no dice nada. Hay temas de cama, los esperables, con esa frontalidad que es marca de la casa. Pero también hay momentos más oscuros, casi confesionales, donde la artista habla de la fama, de la presión y de lo que pasa cuando creces en el barrio de Capotillo y de pronto te llaman desde Los Ángeles. La mezcla entre lo crudo y lo pop está medida con bisturí, y se nota que detrás hay productores que entienden lo que tienen entre manos.

Las colaboraciones, las justas. Aparece Rosalía en un corte que ya está dando que hablar, hay un guiño a la escena dominicana con artistas locales, y poco más. Tokischa ha entendido que su debut tenía que ser suyo, no un escaparate de contactos.

Por qué este disco importa más allá del fandom

Aquí va la lectura honesta. El reguetón y el dembow llevan unos años en una fase rara: muchísima producción, poquísima personalidad. Salen treinta canciones a la semana y todas suenan a la misma plantilla. Tokischa, te guste o no su propuesta, tiene algo que el 90% de la escena no tiene: una voz reconocible en dos segundos y una postura clara sobre lo que quiere decir.

El precedente más inmediato es el debut de Bad Gyal con Warm Up, que también llegó tarde respecto al hype acumulado. Pero mientras aquel disco se quedó a medias entre el experimento y el producto comercial, Amor y Droga apuesta más fuerte por la identidad. Es menos amable, menos pensado para la playlist de gimnasio, y precisamente por eso es más interesante. No intenta gustar a todo el mundo y por eso convence a quien convence.

La pregunta que queda flotando es si el mercado español, que la ha consumido sobre todo a través de Rosalía, va a engancharse al proyecto en solitario o si seguirá viéndola como un complemento de lujo. La respuesta llegará con los streams del primer mes y con cómo se mueva en festivales este verano. Hay nombres rotando ya su nombre para los carteles del próximo curso, aunque ningún anuncio confirmado, y eso es buena señal.

Lo que sí queda claro es que la dominicana ha pasado de ser feature de lujo a ser cabeza de cartel propia, y ese movimiento, en una industria tan reacia a soltar el monopolio del centro, no es menor. Amor y Droga no es perfecto. Tiene dos o tres temas que sobran, y un tramo medio que se hace algo largo. Pero la propuesta global está ahí, y se sostiene.