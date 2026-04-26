Pragmata destrona a Pokémon y arrasa en la eShop de Switch 2

Pragmata, el sci-fi que llevaba años apareciendo y desapareciendo en cada State of Play como un fantasma de feria, no solo ha salido por fin, sino que se ha plantado en lo más alto del top de ventas de la eShop de Switch 2 desbancando a Pokémon Pokopia. Y eso, en territorio Nintendo, es casi un acto de guerra cultural.

El dato lo confirmó el ranking oficial de la eShop esta semana, y lo recogió Nintenderos en su seguimiento del top de la consola híbrida. El sci-fi de Capcom ha desbancado al gigante de Pokémon en plena eShop de Switch 2, algo que hace seis meses parecía ciencia ficción.

Qué es Pragmata

Pragmata es el proyecto que Capcom lleva enseñando desde 2020. Un astronauta, una niña con poderes raros, una estación lunar abandonada y una estética que mezcla Dead Space con anime contemplativo. Lleva tantos retrasos que ya empezaba a oler a vaporware, ese término que la comunidad usa para juegos que se anuncian y nunca salen.

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Pero ha salido. Y no solo eso: ha salido bien. Las primeras reviews lo sitúan en una media notable, con elogios al diseño de combate (esa mecánica de hackear enemigos en tiempo real mientras disparas tiene su gracia) y a la dirección artística. Capcom, que lleva una racha que asusta desde el remake de Resident Evil 4, vuelve a clavar el aterrizaje.

El primer fin de semana ya se notó el efecto bola de nieve en redes y streams, con clips de combates compartidos sin parar y discusiones sobre el ritmo de la curva de dificultad. Y los datos de la eShop lo respaldan: número uno en Switch 2, por delante del nuevo Pokémon spin-off, que no es moco de pavo.

El final que ya está partiendo a la comunidad en dos

Lo que nadie esperaba era el cierre. Pragmata termina con una secuencia que Polygon ha calificado de las más ambiguas del año, y eso ya ha disparado el modo teorización-foro a velocidad récord. Hay gente convencida de que medio juego es una simulación, otros que defienden la lectura literal, y un sector que jura que el final es un gancho descarado para una secuela.

Sin entrar en spoilers groseros: la última hora replantea quién es realmente Diana, la niña que acompaña a Hugh por la estación, y deja preguntas sin responder de las que dan rabia y placer a partes iguales. Es ese tipo de final que o te encanta o te frustra. Punto medio, poco.

Que un juego de salida nueva genere este nivel de debate ya es una victoria. Capcom no ha sacado un producto desechable, ha sacado algo que la gente quiere discutir en Reddit a las tres de la mañana. Eso, en 2026, es oro.

Que un IP nueva de Capcom desbanque a Pokémon en su propia casa no es solo una anécdota semanal. Es la enésima señal de que la Switch 2 está funcionando como plataforma multiplataforma de verdad, no como el reducto de Mario y compañía. Pasó algo parecido cuando Hogwarts Legacy reventó la primera Switch en su versión recortada, o cuando Elden Ring dominó listas en plataformas donde la gente decía que no encajaría.

La Switch 2 está madurando como plataforma para third parties pesados, y eso cambia el cálculo para estudios como Capcom, Square Enix o incluso Rockstar de cara a futuros ports. Si un juego con la pinta técnica de Pragmata corre y vende en la híbrida, el techo se acaba de mover.

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La pregunta abierta: ¿estamos ante el inicio de una nueva era para Capcom, donde alterna sagas eternas (RE, MH, SF) con IPs originales más arriesgadas? Si Pragmata mantiene este ritmo de ventas las próximas semanas, la respuesta es bastante obvia.