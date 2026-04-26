Quién es Cole Allen, el profesor que disparó cerca de Trump

Cole Thomas Allen, 31 años, profesor en California, ha pasado de ser un perfecto desconocido a estar en todos los teletipos del mundo. Disparó cerca de Trump durante la cena de corresponsales y ahora el FBI revuelve su casa de Torrance buscando respuestas.

Quién es Cole Allen

Allen es profesor de 31 años residente en Torrance, California, una localidad del área metropolitana de Los Ángeles que hasta esta semana no salía en ningún titular nacional. Según la información que ha trascendido, estaba alojado en el mismo hotel Hilton de Washington donde se celebraba la cena anual de corresponsales, uno de los eventos más mediáticos del calendario político estadounidense.

El detalle no es menor: no se coló, no saltó vallas, no forzó nada. Tenía habitación reservada en el edificio, lo que está obligando al Servicio Secreto a revisar de arriba abajo el protocolo de seguridad de un hotel donde coincidían el presidente, miembros del gabinete y medio Washington mediático. Un fallo de perímetro que ya tiene a varias agencias señalándose entre sí.

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El perfil que dibujan las primeras horas es el del clásico lobo solitario: sin antecedentes graves conocidos, sin militancia visible, sin manifiesto público en redes. Eso sí, el FBI ha entrado en su domicilio y se ha llevado material informático y documentación. Hasta que no se publique algo oficial, todo lo demás circula como rumor.

Por qué este caso reabre el debate de la seguridad presidencial

No es la primera vez en los últimos años que Donald Trump aparece envuelto en un episodio así. Y ahí está el problema. El intento de Butler en julio de 2024 dejó protocolos supuestamente reforzados, pero cada nuevo susto demuestra que las costuras siguen abiertas. Que un hombre con un arma estuviera hospedado en el mismo hotel que el presidente no es un detalle menor, es el titular dentro del titular.

El comunicado del FBI sobre el caso será determinante para entender hasta dónde llegaba la planificación. Mientras tanto, en X ya circulan teorías para todos los gustos: motivación política, crisis personal, ajuste de cuentas con la institución educativa donde trabajaba. Cero confirmado, mucho ruido. Toca esperar.

Lo que sí preocupa al lector español que sigue la actualidad internacional es el patrón. Estados Unidos lleva más de una década encadenando episodios de violencia política de baja intensidad que en cualquier otro país sería crisis de Estado. Allí se metaboliza en 48 horas y a otra cosa. Tela.

El caso de Cole Allen entronca con una serie de perfiles muy parecidos que la criminología estadounidense lleva años estudiando: hombres jóvenes, formación universitaria, sin red social previa de violencia, que de repente cruzan una línea sin dar avisos claros. El tirador de Butler en 2024 respondía a ese mismo molde. El de la oficina de campaña de Trump en Florida ese mismo año, también. Y antes hubo varios más en contextos no presidenciales.

Lo inquietante no es la repetición, es la imposibilidad de detectarlos con las herramientas actuales. No hay manifiesto, no hay alerta de familiar, no hay paso previo por una unidad de salud mental que active señales. Llegan al Hilton con su reserva pagada y su acreditación en regla. Para un país que destina miles de millones a inteligencia, es un agujero conceptual difícil de tapar sin tocar leyes muy sensibles, empezando por la segunda enmienda.

Los próximos días van a ser clave. Cuando salga el contenido del registro domiciliario sabremos si había planificación detallada o si fue un impulso. Esa diferencia cambia todo el relato y, sobre todo, cambia las cabezas que ruedan en seguridad.