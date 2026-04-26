El viejo bulo de las multas por el autoservicio en el repostaje de las gasolineras se dispara justo en el peor momento

¿Te pueden multar por echar gasolina tú mismo (autoservicio)? ¿De verdad existe esa sanción de 100 euros que vuelve a circular cada cierto tiempo? Y, sobre todo, ¿por qué este bulo aparece justo cuando más gente va a viajar?

Con la llegada del puente de mayo y la amenaza de huelga en estaciones de servicio, el rumor ha resurgido con fuerza. Mensajes compartidos en redes, audios reenviados y titulares alarmistas han vuelto a sembrar dudas entre los conductores en uno de los momentos de mayor movimiento del año.

La realidad, sin embargo, es mucho más simple… y bastante menos dramática. Pero como suele pasar, la mezcla entre normativa real y desinformación acaba generando más confusión que respuestas.

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El bulo perfecto en el momento perfecto

Cualquier duda sobre lo que puedes o no hacer en una gasolinera se multiplica. Fuente: Agencias

No es casualidad que este mensaje vuelva justo ahora. Cuando se habla de huelgas, colas y falta de personal, cualquier duda sobre lo que puedes o no hacer en una gasolinera se multiplica. Y ahí es donde este viejo bulo encuentra terreno fértil.

La idea de una multa por repostar uno mismo en estaciones con empleados suena creíble porque parte de algo real, hay gasolineras donde el personal se encarga del servicio. Pero eso responde a un modelo de negocio, no a una obligación legal. No existe ninguna norma que prohíba al conductor coger la manguera y llenar el depósito por su cuenta.

Lo que dice la ley (y lo que no)

El Reglamento General de Circulación no contempla ninguna sanción por el hecho de repostar sin ayuda. Fuente: Agencias

Si uno se va a la normativa, la respuesta es bastante clara. El Reglamento General de Circulación no contempla ninguna sanción por el hecho de repostar sin ayuda. Da igual que haya empleados o que la estación funcione como autoservicio, no es una infracción.

Donde sí pone el foco la ley es en la seguridad. Apagar el motor, evitar el uso del móvil o no manipular dispositivos eléctricos durante el repostaje no son recomendaciones, son obligaciones. Y aquí está la clave, la posible multa no tiene que ver con quién echa el combustible, sino con cómo se hace.

El miedo a sanciones inexistentes vuelve a colarse en plena operación salida

Dudas innecesarias, decisiones erróneas y una sensación de inseguridad que no tiene base real. Fuente: Agencias

Cada vez que se acerca un periodo de alta movilidad, como el puente de mayo, resurgen los mismos mensajes que juegan con la incertidumbre del conductor. En este caso, el bulo de las multas por repostar uno mismo se cuela justo cuando miles de personas se preparan para viajar y cualquier contratiempo genera inquietud. La combinación de prisas, posibles huelgas y falta de personal en algunas estaciones crea el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de desinformación se dispare.

El problema no es solo el rumor en sí, sino el efecto que provoca, dudas innecesarias, decisiones erróneas y una sensación de inseguridad que no tiene base real. Mientras tanto, la normativa sigue siendo clara y no ha cambiado. El conductor puede actuar con normalidad, pero con responsabilidad, sin dejarse arrastrar por mensajes virales que, una vez más, confunden más de lo que ayudan.

Las únicas multas reales (y por qué sí importan)

Puedes repostar tú mismo sin problema. Fuente: Agencias

Aunque la famosa sanción de 100 euros es un mito, sí existen multas reales que rondan los 80 euros. Y esas sí tienen base legal. Se aplican cuando se incumplen las normas básicas de seguridad durante el repostaje.

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En estaciones sin personal o en momentos de saturación, la responsabilidad recae directamente en el conductor. Nadie va a advertirte si estás usando el móvil o si el coche sigue encendido. Y ahí es donde pueden venir los problemas. No por repostar, sino por hacerlo mal.

Al final, este tipo de bulos funcionan porque juegan con algo muy básico, el miedo a la multa y la falta de información clara. Se comparten rápido, parecen creíbles y aparecen justo cuando más dudas hay.

Pero la conclusión es sencilla. Puedes repostar tú mismo sin problema. Lo único que realmente importa es hacerlo con cabeza. En un contexto de viajes masivos, huelgas y prisas, tener claro esto no solo evita sustos… también ayuda a que todo fluya un poco mejor. Y quizá esa es la clave, menos ruido, más información útil. Porque no todo lo que se comparte merece ser creído, pero sí revisado.