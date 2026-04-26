Meta prepara un despido masivo de 8.000 empleados para mayo

Meta vuelve a sacar la tijera y esta vez no es un recorte quirúrgico: la compañía de Zuckerberg planea despedir a unas 8.000 personas durante mayo de 2026, según adelantó Bloomberg. La cifra impresiona, pero el contexto impresiona más.

La reorganización llega en plena fuga de cerebros hacia Thinking Machines Lab, el laboratorio fundado por Mira Murati que se ha convertido en el agujero negro del talento de IA en Silicon Valley. Y sí, varios de esos talentos venían de Menlo Park.

Qué está pasando exactamente en Meta

Según la información publicada por Bloomberg y recogida por Hipertextual, los despidos se concentrarán en mayo y afectarán a perfiles repartidos entre varias divisiones, con foco especial en estructuras duplicadas tras la reorganización del área de IA. Hablamos de unas 8.000 personas, lo que supone aproximadamente el 10% de la plantilla global de la empresa.

Publicidad

El recorte llega justo cuando Meta presume de Superintelligence Labs, la nueva unidad creada para concentrar todo el músculo de IA bajo un solo paraguas. La lógica corporativa es la de siempre: si centralizas, sobran capas. Si sobran capas, sobra gente. Cosas que pasan en 2026.

Lo curioso es que esto no es un recorte de empresa en crisis. Meta sigue facturando como una bestia y sus acciones no están precisamente en caída libre. Es un recorte de empresa que quiere demostrar a Wall Street que la fiesta de la IA no se paga con presupuestos infinitos, sino con plantillas más finas.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto

Mientras Meta echa a 8.000 personas, Thinking Machines Lab está fichando a algunos de los mejores. TechCrunch ha venido cubriendo cómo el laboratorio de Murati ha conseguido atraer a investigadores de primera línea procedentes de OpenAI, Google DeepMind y, sí, también de Meta. La paradoja es brutal: la empresa que más dinero está metiendo en IA es la que más talento de IA está perdiendo.

Y aquí entra el tema sueldos. Zuckerberg presumió hace meses de pagar paquetes de nueve cifras a investigadores estrella, pero parece que el dinero solo no convence cuando enfrente tienes un laboratorio joven, con cultura de startup, sin la pesada burocracia de una multinacional cotizada y con una fundadora que ya pilotó el desarrollo de ChatGPT. El dinero ya no es suficiente para retener a los mejores cerebros del sector. Que tomen nota en otras tantas tecnológicas.

Por qué esto importa más allá del titular

El movimiento de Meta encaja en un patrón que llevamos viendo todo 2025 y lo que va de 2026: las grandes tecnológicas recortan plantilla a la vez que invierten cifras astronómicas en infraestructura de IA. Microsoft lo hizo. Google lo hizo. Amazon lo hizo. La diferencia es que Meta lo está haciendo con un drama añadido, el de ver cómo su Superintelligence Labs nace ya con fugas.

El precedente más claro es el del propio Meta en 2023, cuando despidió a 21.000 personas en su llamado 'año de la eficiencia'. Aquello sirvió para apuntalar la cuenta de resultados y para que la acción se disparara. La pregunta es si esta segunda vuelta tendrá el mismo efecto o si Wall Street empieza a oler que detrás de la palabra 'eficiencia' hay también un problema de retención que ningún bonus arregla. Meta está demostrando que tener el cheque más grande no garantiza tener el mejor equipo, y esa es una lección incómoda para una empresa que ha apostado todo a la IA.

El siguiente hito está marcado en el calendario: las cifras oficiales del recorte y la reacción del mercado se conocerán a lo largo de mayo. Hasta entonces, Zuckerberg seguirá repitiendo que 2026 es el año de la superinteligencia. Los 8.000 que se van a la calle, probablemente, lo recordarán de otra forma.

Publicidad

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. El movimiento es noticia gorda, pero de hype cero: una multinacional recortando 8.000 puestos no genera ilusión, genera nervios. Lo interesante no son los despidos en sí, sino lo que dicen sobre la guerra del talento en IA — y ahí Meta no está ganando.

El resumen para vagos (TL;DR)