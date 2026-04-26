La escasez de RAM ya sube el precio de la PS5 y Samsung empeora todo

La RAM se ha convertido en el petróleo silencioso de 2026 y el barril no para de subir. La fiebre por entrenar modelos de IA está vaciando las fábricas de memoria, y eso ya se nota en sitios donde no esperabas: tu próxima PS5, el móvil de gama media que ibas a regalar y hasta la Raspberry Pi para el proyecto de fin de carrera. Por si fuera poco, ahora Samsung tiene una papeleta laboral encima.

Por qué tu PS5 cuesta más este mes que el pasado

El precio de los chips de memoria DRAM lleva meses en escalada. La demanda de los data centers que alimentan modelos como GPT, Claude o Gemini se está comiendo la oferta global, y los fabricantes priorizan a quien paga más por unidad. Spoiler: no son los gamers.

Sony ha empezado a ajustar precios en mercados clave y los ensambladores de móviles Android están haciendo lo mismo. La PS5 ha subido entre 30 y 50 euros según el modelo y el país, según ha reportado The Verge en su seguimiento del sector. La Raspberry Pi 5, ese trasto barato que era el regalo techie por excelencia, ya cuesta un 20% más que hace seis meses. Y eso que es un ordenador del tamaño de una cartera.

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Lo curioso es que la cadena se rompe en un punto que casi nadie miraba: la memoria. No es la GPU, no es el procesador, no es el panel. Es la RAM, que durante años fue el componente aburrido y barato. Ahora es el cuello de botella.

Y entonces apareció la huelga en Samsung

Aquí la cosa se pone turbia. Samsung, el mayor fabricante de memoria del mundo, lleva semanas con tensiones laborales en sus plantas de Corea del Sur. El sindicato más grande de la compañía ha convocado paros y protestas que, según la cobertura de The Verge, podrían escalar hasta paralizar líneas enteras de producción de DRAM y NAND si no hay acuerdo.

Traducido: si Samsung tose, el mundo entero estornuda. La compañía produce alrededor del 40% de la DRAM global. Cualquier interrupción seria empujaría los precios todavía más arriba, y ya estamos en máximos de los últimos cinco años.

Las reivindicaciones del sindicato no son frívolas — hablamos de salarios, condiciones y bonus vinculados al beneficio récord que ha tenido Samsung gracias, precisamente, al boom de la IA. Es un círculo perfectamente irónico: la IA ha multiplicado los beneficios, los trabajadores piden su parte y el conflicto amenaza con frenar la producción que sostiene esos beneficios. El capitalismo eating itself, edición chips de memoria.

Lo que esto significa para todos los que no somos OpenAI

Aquí va la lectura honesta. Esta crisis no es nueva en su forma — ya vivimos algo parecido en 2017-2018 con otra subida de precios de la RAM, y antes con la escasez de GPUs durante la fiebre cripto de 2020. Pero la magnitud es distinta: la demanda de IA es estructural, no especulativa como fue la de minería de criptomonedas. Los data centers no van a desaparecer mañana porque baje el precio del bitcoin. Van a seguir comprando memoria a paladas durante años.

Eso significa que el consumidor de a pie, el que quería montarse un PC, comprar una consola o cambiar de móvil, va a competir indirectamente con Microsoft, Google y Meta por los mismos chips. Y adivina quién tiene más presupuesto.

La pregunta que queda en el aire es si los gobiernos meterán mano. Estados Unidos ya lleva años con la Chips Act y Europa con su propia versión, pero el grueso de la producción sigue en Asia. Si la huelga de Samsung se alarga más allá de mayo, podríamos ver subidas adicionales del 10-15% en electrónica de consumo antes del verano. Saca la cartera. O espera sentado.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Aquí no hay hype, hay resaca. Es la noticia que nadie quiere leer pero todo el mundo va a notar en su próxima compra — el lado B del boom de la IA, ese que no sale en las keynotes con luces de neón.

El resumen para vagos (TL;DR)