Double Fine vuelve a lo grande con Kiln, su nuevo juego en Xbox

Double Fine ha vuelto, y lo ha hecho con un juego que huele a estudio en racha. Kiln, el nuevo título del equipo de Tim Schafer bajo el paraguas de Xbox, está siendo recibido como uno de esos lanzamientos raros que justifican comprar el ecosistema entero. La crítica está alineada y eso, viniendo de Double Fine, no siempre pasa.

Tras años de silencio incómodo desde la compra por parte de Microsoft, el estudio californiano más raro del catálogo de Xbox ha decidido recordar al mundo por qué fichar a esta gente fue una buena idea. Kiln aterriza con reseñas entusiastas en medios grandes y comunidades de nicho, y la sensación general es que Schafer y los suyos siguen teniendo ese ojo para lo absurdo con sentido que les hizo famosos.

Qué es Kiln y por qué la gente está hablando de él

Kiln es, según el análisis de The Verge, el regreso a forma del estudio. Un juego con personalidad propia, mecánicas que no se parecen a nada del catálogo reciente de Xbox y ese toque visual entre lo artesanal y lo psicodélico que es marca de la casa desde Psychonauts. Está disponible en Xbox Series, PS5 y Steam desde su lanzamiento simultáneo, lo cual ya es noticia: Microsoft sigue soltando lastre con la exclusividad y aquí lo confirma.

Publicidad

El juego mezcla exploración, narrativa rara (en el buen sentido) y un sistema de progresión que recuerda a los roguelike sin serlo del todo. Hay quien lo compara con Hollow Knight por la atmósfera, otros con los primeros trabajos del estudio. La verdad: ninguna comparación le hace justicia, que es justo lo que querías oír.

Por qué Microsoft necesitaba este lanzamiento más de lo que admite

El contexto importa. Xbox lleva una temporada complicada: cierres de estudios, despidos en cadena y un Game Pass que ha subido precios sin pedir perdón. Que Double Fine entregue un juego querido por la crítica, en este momento concreto, es oxígeno puro para una marca que necesita recordar que también publica cosas buenas y no solo recortar plantillas.

Hay un detalle que mucha gente está pasando por alto: Double Fine es de los pocos estudios bajo Microsoft que ha mantenido identidad propia tras la adquisición. Kiln demuestra que dejar trabajar a un equipo con visión clara da mejores resultados que micromanagement corporativo. Una lección que parece obvia y que sin embargo lleva años costándole a la industria.

El estudio más raro de Xbox sigue siendo necesario

Llevamos años viendo a estudios independientes pasar por el aro de la fórmula AAA y perder el alma por el camino. Double Fine es la excepción que confirma la regla: desde Psychonauts 2 (2021), que ya recibió cariño crítico, han mantenido un perfil bajo pero coherente. Kiln no es un pelotazo comercial al estilo de Helldivers 2 ni pretende serlo. Es un juego con autoría, con cosas que decir y con la convicción de que un proyecto raro bien ejecutado encuentra su público.

Comparado con otros lanzamientos indie-pero-no-tanto del último año, Kiln se siente más cuidado. Donde otros apuestan por mecánicas adictivas y monetización agresiva, aquí hay diseño y ritmo. La pregunta real es si Microsoft sabrá darle visibilidad suficiente dentro de Game Pass o si se lo va a comer la avalancha de lanzamientos del verano. El propio Schafer ha dejado caer en entrevistas que el equipo ya está pensando en lo siguiente, así que la racha promete continuar.

Caos, pero caos del bueno.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Double Fine recupera forma, la crítica está alineada y el juego sale en todas las plataformas relevantes sin pataletas de exclusividad. Si te gusta lo raro con criterio, ya estás tardando — y si tienes Game Pass, no hay excusa.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)