Marc Márquez y Fernando Alonso, dos monstruos del deporte que no se arrodillan

Hay deportistas que ganan y deportistas que definen una época. Fernando Alonso y Marc Márquez pertenecen a ese segundo grupo, el de los elegidos que generan una polarización absoluta.

Son perfiles que no admiten términos medios: o se les admira por su entrega total o se les rechaza por esa misma agresividad que muestran en cada maniobra. Esa personalidad es la que les permite seguir vigentes cuando cualquier otro ya se habría rendido.

Fernando Alonso tiene casi 45 años y mantiene una energía que no encaja con su edad biológica. En este 2026, la situación de Aston Martin es delicada. El rendimiento del motor Honda presenta carencias importantes y el coche sufre en aerodinámica y chasis.

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Sin embargo, Alonso no utiliza estas dificultades para justificar una posible retirada. Sigue buscando el límite en cada curva con la misma ambición que el primer día. Para él, el automovilismo es una necesidad constante de superación, independientemente de si el premio es un podio o rascar un punto.

Fernando y Marc Márquez siguen rindiendo al más alto nivel a pesar de las lesiones y los fallos mecánicos

Esta actitud es idéntica a la que vemos en Marc Márquez. Ambos comparten una mentalidad que ignora el dolor y el paso del tiempo. Márquez ha superado un calvario de lesiones y años difíciles antes de volver a ser competitivo.

Marc Márquez Fuente: Ducati Lenovo MotoGP

Esa capacidad de no arrodillarse ante la adversidad es lo que les hace diferentes. Cuando bajan la visera, el mundo exterior desaparece. Si tienen que apretar los dientes por un problema físico o mecánico, lo hacen sin dudar. Su único objetivo es extraer el máximo posible de la máquina que tienen entre manos.

Lo que realmente une a Alonso y Márquez es ese carácter que trasciende la propia competición. Generan una pasión desmedida porque su estilo es visceral. No son pilotos que busquen caer bien a todo el mundo ni conformarse con seguir la corriente.

Tienen una identidad propia, a veces incómoda para los rivales y para una parte del público. Ese ruido que generan alrededor es la prueba de su impacto. Alguien que no deja indiferente a nadie es porque posee un talento y una determinación fuera de lo común.

La gestión de las frustraciones a través de los años

Resulta curioso analizar cómo gestionan la frustración. Alonso atraviesa proyectos fallidos y años de sequía desde su última victoria en 2013. Cualquier otro piloto con su palmarés habría perdido el interés hace tiempo. Pero Fernando sigue ahí, analizando cada detalle y buscando el hueco donde nadie más lo ve. Si el coche solo da para ser decimocuarto, peleará por la decimotercera posición como si le fuera la vida en ello. Ese valor por el esfuerzo mínimo construye su leyenda día a día.

Fernando Alonso en rueda de prensa en 2025 Fuente: @F1

En el caso de Marc Márquez, el paralelismo es evidente en cualquier circuito. La masa de gente que mueve no responde solo a sus títulos, sino a la forma en que se juega el tipo en cada vuelta. Esa intensidad es la que provoca que algunos le adoren y otros le critiquen con dureza. Es el precio de ser un fuera de serie. Ambos representan una resistencia pura frente a un sistema que a menudo prefiere perfiles más dóciles y predecibles.

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Estamos ante dos figuras del deporte que han decidido no aceptar el declive. Mientras tengan una oportunidad de competir, por pequeña que sea, la van a aprovechar al máximo. No se trata solo de palmarés o de números, sino de una forma de entender la profesión. Su grandeza reside en esa lucha constante contra las circunstancias, por muy en contra que estén. Tener la suerte de verles competir todavía en 2026 es un privilegio para quienes valoran la entrega absoluta por encima de los resultados inmediatos.