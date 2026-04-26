XChat ya está aquí: el 'WhatsApp' de Musk aterriza en iPhone

Elon Musk lleva meses prometiendo que iba a romper el monopolio de WhatsApp y, mira tú por dónde, XChat ya se puede descargar en iPhone sin esperar lista de espera. La app llega con cifrado de extremo a extremo, llamadas de voz y vídeo, y un planteamiento muy claro: convertir X en algo más que un timeline de gritos.

Qué hace exactamente XChat y por qué Musk va con todo

La idea no es nueva, pero la ejecución sí merece atención. XChat funciona dentro de la app de X y, según el análisis de Hipertextual, incluye cifrado E2E, mensajes que se autodestruyen y llamadas multiplataforma. Vamos, todo lo que WhatsApp ya hace, pero con la promesa Musk de que nadie va a meter la nariz en tus DMs.

El despliegue arranca por iPhone, que es justo el terreno donde Apple lleva años protegiendo iMessage como si fuera el último bastión de Occidente. Aterrizar primero ahí no es casualidad. Es declaración de intenciones.

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Funciona sin número de teléfono, lo cual es el detalle que más juego va a dar. Te identificas con tu cuenta de X y listo, lo que en privacidad suena bien y en suplantación de identidad suena regular. Ya veremos.

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El plan real: que no salgas nunca de la app

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Musk no quiere otro Telegram. Quiere una superapp al estilo WeChat: mensajería, pagos, vídeo, audio, compras, todo dentro de X. XChat es la pieza que faltaba para encerrar al usuario dentro del ecosistema y que no tenga ni que abrir otra pestaña.

El movimiento tiene lógica empresarial, aunque también tiene un problema: la confianza. WhatsApp tiene tres mil millones de usuarios y un Meta detrás que, con todos sus pecados, lleva años puliendo el cifrado con Signal Protocol. XChat llega con la mochila reputacional de un Musk que cambia de opinión cada quince días sobre qué hace su propia plataforma.

¿Le va a comer la tostada a WhatsApp? Spoiler: no, pero…

Vamos al grano. WhatsApp no se cae con esto, ni de lejos. La inercia de tener a toda tu familia, tu grupo de la oficina y el del gimnasio en una sola app es brutal. Cambiar de mensajería es de los movimientos más difíciles del mercado tecnológico, lo sabe cualquiera que haya intentado migrar a Signal y haya vuelto a la semana.

Pero ojo, porque XChat no necesita ganarle a WhatsApp para tener éxito. Le basta con quedarse con el segmento de usuarios muy enganchados a X — periodistas, traders, gente del mundo cripto, fans de Musk — y darles una razón más para no salir nunca. Es el mismo libro de jugadas que intentó Telegram en su día y le funcionó razonablemente: nicho fiel, crecimiento orgánico, sin pelearse con el gigante.

El precedente más claro es el propio Telegram, que tardó años en pasar de app de paranoicos a app mainstream en países como España. Si XChat consigue replicar eso enchufado al motor de X, hablamos de una alternativa real en dos o tres años. Si tropieza con un problema gordo de privacidad — y la cobertura de The Verge ya apuntaba dudas sobre la implementación del cifrado en pruebas anteriores —, se queda en anécdota.

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La fecha clave es la próxima keynote de X prevista para mayo de 2026, donde se espera el anuncio de la versión Android y los pagos integrados. Ahí veremos si esto va en serio o es otro globo sonda.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La app funciona, el cifrado está, y la integración con X tiene sentido estratégico. Pero pedirle a la gente que mueva sus chats a una plataforma de Musk es pedir mucho — la cartera la tiene él, la confianza la tienes que poner tú.

El resumen para vagos (TL;DR)