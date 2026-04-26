GPT-5.5 ya está aquí y lo flipante es que ahora suena a Claude

OpenAI ha sacado GPT-5.5 una semana después de que Anthropic lanzara Claude Opus 4.7, y la sorpresa no es la potencia: es que los dos modelos parecen haber intercambiado personalidad por la noche. Quien lleve tiempo trasteando con ambos lo nota a la primera frase. Algo raro está pasando.

Qué ha cambiado exactamente en GPT-5.5

El nuevo modelo de OpenAI llega con mejoras esperables en razonamiento, contexto largo y código. Lo de siempre, vamos. Pero el cambio gordo está en el tono: GPT-5.5 ahora responde con esa cadencia pausada, casi profesoral, que era marca registrada de Claude. Frases más medidas, advertencias éticas mejor calibradas, una tendencia clara a desarrollar el pensamiento en vez de soltar la respuesta y a otra cosa.

En paralelo, Opus 4.7 ha ido en dirección contraria. Más directo, más juguetón, con esa chispa que asociábamos al ChatGPT de toda la vida. Es como si los dos equipos se hubieran espiado los manuales de estilo y hubieran decidido cambiárselos sin avisar. El primer análisis serio del fenómeno lo hizo Xataka esta semana, y la conclusión es básicamente esa: el GPT suena a Claude y el Claude suena a GPT.

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Por qué los dos modelos se están pareciendo tanto

A ver, esto no es magia ni conspiración. Es la consecuencia lógica de entrenar modelos enormes con datasets que se solapan cada vez más, con técnicas de alineamiento parecidas (RLHF, constitutional AI, refuerzo con feedback humano) y con equipos que se fichan entre ellos cada seis meses. Cuando los ingredientes son los mismos, el plato acaba sabiendo parecido.

Lo curioso es la inversión casi simétrica. OpenAI parece haber querido limar la sequedad ocasional de GPT, y en el proceso ha adoptado tics de Claude. Anthropic, que arrastraba fama de modelo demasiado cauto, ha soltado el corsé. El resultado es que la diferenciación de marca, ese argumento de venta de hace un año (Claude para escribir bien, GPT para tareas técnicas), se está difuminando a velocidad incómoda para ambas empresas.

Caos, pero caos del bueno.

Lo que esto significa para quien usa estas herramientas a diario

Aquí va la parte que importa. Llevamos meses viendo cómo los benchmarks de razonamiento entre los modelos punteros se aprietan en márgenes ridículos: medio punto por aquí, dos por allá. Lo que diferenciaba de verdad a un modelo de otro era el feel, esa textura difícil de medir que hacía que prefirieras uno para redactar y otro para depurar código. Si esa textura también converge, la elección se reduce a precio, latencia y ecosistema.

Hay precedente: pasó con los smartphones premium hace cinco años, cuando todos los flagships acabaron sacando fotos casi idénticas y la conversación se mudó a la batería y al servicio postventa. Pasó con los servicios de streaming cuando los catálogos empezaron a parecerse. Y está pasando ahora con los frontier models: la frontera técnica se mueve tan rápido que la diferenciación dura semanas. Mi lectura es que esto no acaba bien para los márgenes de nadie. Cuando dos productos se vuelven intercambiables, el siguiente paso es la guerra de precios, y eso explica también por qué tanto OpenAI como Anthropic han bajado APIs un 30% en los últimos seis meses. La pregunta abierta: ¿quién aguanta más esa carrera, sabiendo que entrenar la siguiente generación cuesta varios miles de millones?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. GPT-5.5 es una mejora sólida, pero la noticia real no es el modelo en sí: es lo que esta convergencia de tonos dice sobre el sector. Si usas IA cada día, prueba ambos y quédate con el más barato — el día que cambien la API ni te enterarás.

El resumen para vagos (TL;DR)