Yoshida avisa a Sony: abandonar PC sería tirarse piedras al tejado

Shuhei Yoshida acaba de soltar la frase que medio Twitter gamer estaba esperando: si Sony se replantea dejar los AAA fuera de PC, se está pegando un tiro en el pie. Y viniendo de quien viene, el aviso pesa.

El exjefe de PlayStation Studios, que dejó la compañía hace poco tras casi cuatro décadas dentro, ha hablado claro en una entrevista recogida por Hipertextual. Su mensaje es directo: PC ya no es el enemigo, es el complemento perfecto. Y cualquier marcha atrás sería un error estratégico de manual.

Qué ha dicho exactamente Yoshida y por qué importa

Yoshida defiende que la estrategia de portear los exclusivos a PC, que arrancó con Horizon Zero Dawn en 2020 y se ha consolidado con God of War, Spider-Man o The Last of Us Parte I, ha funcionado en lo económico y en lo simbólico. Sony recupera la inversión bestia que mete en sus AAA llegando a un público que jamás iba a comprar una PS5, y de paso fideliza a quienes saltan después a la consola para jugar lo siguiente antes que nadie.

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El argumento de fondo es que abandonar PC ahora sería tirar dinero a la basura. Los costes de desarrollar un AAA moderno se han ido de madre — hablamos de presupuestos que rozan o superan los 200 millones de dólares en algunos casos — y limitar la base potencial de compradores a una sola plataforma es matemáticamente absurdo. Yoshida lo dice con más diplomacia, pero el subtexto está ahí.

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El detalle que todo el mundo está pasando por alto: Yoshida lleva fuera de Sony lo justo para hablar sin filtros, pero no lo suficiente para haber perdido contexto interno. Cuando alguien así lanza un aviso público, no es casualidad. Es un mensaje en botella.

Por qué la comunidad cree que es un aviso interno

En foros como ResetEra y NeoGAF llevan días debatiendo si las palabras de Yoshida responden a movimientos reales dentro de Sony. La compañía ha estado revisando su estrategia multiplataforma desde el último cambio de cúpula y han circulado rumores sobre presiones para volver a un modelo más cerrado, al estilo Nintendo. La idea sería forzar la compra de PS5 retrasando o limitando los ports a PC.

El problema es que ese plan choca de frente con los números. Helldivers 2 vendió más en PC que en PlayStation 5 en sus primeras semanas, según los datos que la propia Sony presumió en su informe financiero. Ghost of Tsushima también arrasó en Steam. Pretender ahora que la gente vuelva al modelo de exclusividad estricta cuando han demostrado que pagan por jugar en PC suena a decisión tomada en una sala con muy poca ventilación.

El precedente que Sony debería mirar (y no es Nintendo)

Aquí es donde la jugada se pone interesante. Microsoft lleva años con la estrategia opuesta: día uno en Xbox, PC y Game Pass. Y aunque su modelo de hardware se ha resentido, el ecosistema de software no para de crecer. La pregunta es si Sony quiere parecerse más a Microsoft (abierto, multiplataforma, agresivo en servicios) o a Nintendo (cerrado, exclusivo, dependiente de su hardware propio).

El problema de querer ser Nintendo sin tener Mario es evidente. Nintendo puede permitirse el lujo de la exclusividad porque tiene IPs irrepetibles y un público fidelísimo dispuesto a comprar la consola sólo por ellas. Sony tiene IPs muy fuertes, sí, pero su público es otro: jugadores de AAA cinematográficos que también juegan en PC, comparten capturas en Discord y miran reviews en YouTube antes de comprar. Cerrarles la puerta es perderlos. Yoshida lo sabe y por eso ha hablado ahora, antes de que sea tarde para que el mensaje cale arriba.

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Lo que decida Sony en los próximos meses marcará la dirección de la próxima generación. Si retrasa los ports más allá de los dos años actuales o los limita a títulos secundarios, habrá tomado partido. Si mantiene el ritmo o lo acelera, le habrá dado la razón a Yoshida sin admitirlo en público. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. No es un anuncio de juego ni un drop de tráiler, pero el aviso de Yoshida pinta más interesante que muchos lanzamientos. Si Sony le hace caso, ganamos todos; si no, prepárate para el próximo culebrón corporativo del año.

El resumen para vagos (TL;DR)