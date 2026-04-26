Saros llega a PS5 y exprime el DualSense como nadie

Housemarque vuelve a las andadas y esta vez se ha propuesto que sintamos el mando como si tuviera vida propia. Saros, su nuevo proyecto para PS5, exprime el DualSense con un nivel de detalle que hace que la mayoría de juegos parezcan, de pronto, cojos.

Quien conozca Returnal ya sabe por dónde van los tiros: roguelike en tercera persona, lluvia de balas, ambientación opresiva y un estudio finlandés que lleva décadas cocinando juegos de acción con autoría. Lo nuevo es cuánto se han apoyado en la háptica avanzada y el audio 3D del mando para construir el viaje.

Qué hace exactamente el DualSense en Saros

Según el reportaje de WIRED que ha enseñado el juego en preview, cada arma tiene su propio comportamiento en los gatillos adaptativos: la resistencia cambia entre disparo primario y secundario, y el feedback háptico responde al ritmo del enfrentamiento, no a una animación pregrabada. Traducido: el mando reacciona al combate en tiempo real, no a un script enlatado.

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Los ingenieros de Housemarque han descrito el proceso como diseñar "capas de sensación" que se superponen al audio 3D. Pasos del enemigo a tu espalda, viento que cruza la arena, una explosión a media distancia: cada capa tiene su propia firma háptica. El altavoz del mando, ese que casi nadie se molesta en aprovechar, también entra en la ecuación con efectos puntuales que vienen del personaje, no del entorno.

El detalle bonito: si juegas con auriculares y háptica activada, hay momentos en los que los tres canales (audio del televisor, audio del mando y vibración) cuentan partes distintas de la misma escena. Suena pretencioso escrito, pero según quienes lo han probado funciona.

Por qué esto importa más de lo que parece

El DualSense salió en 2020 con la promesa de cambiarlo todo. Cinco años después, la realidad es que la mayoría de estudios lo usan como un mando normal con vibración un poco más fina. Hay excepciones gloriosas — Astro Bot, el propio Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart — pero el grueso del catálogo trata la háptica como un extra opcional. Saros plantea volver a tomarse en serio el mando como herramienta narrativa.

Hay un precedente claro: Returnal ganó BAFTA al mejor diseño de audio en 2022 y consolidó a Housemarque como el estudio interno de Sony con más obsesión por el feedback sensorial. Con Saros intentan ir un paso más allá, y el riesgo es real: si el juego base no acompaña, todo el trabajo háptico se queda en demo técnica. La buena noticia es que el ADN del estudio está, ese ciclo de muerte y aprendizaje que tan bien les funciona, ahora con un protagonista nuevo y una estructura de niveles que parece menos hostil con el jugador casual. La pregunta abierta es si Sony sabrá vender este nivel de mimo a una audiencia que en 2026 mira más a Game Pass y a la nube que a las exclusivas. El siguiente State of Play será clave para medir el hype real, y de momento la conversación está creciendo en foros y en las fichas de su predecesor, donde la nota de usuario sigue subiendo cuatro años después.

Caos, pero caos del bueno.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Housemarque tiene crédito ganado y lo del DualSense suena a esos detalles que solo notas cuando lo pruebas, pero que ya no quieres soltar. Le quito puntos porque los roguelike de acción no son para todo el mundo y porque la fecha exacta de lanzamiento todavía baila — reservar a ciegas, mejor no.

El resumen para vagos (TL;DR)