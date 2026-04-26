Hasselhoff reaparece con andador a los 73 y enciende las alarmas

David Hasselhoff ha reaparecido en Los Ángeles apoyado en un andador y las redes han pasado de la broma a la preocupación en cuestión de horas. El icono de Los Vigilantes de la Playa tiene 73 años y arrastra dos operaciones recientes que explican mucho.

Qué le ha pasado a Hasselhoff

Las imágenes las pillaron paparazzi en Los Ángeles esta misma semana. Hasselhoff caminando despacio, con andador, acompañado por su mujer Hayley Roberts, que iba pendiente de cada paso. El detalle que ha disparado la alarma es el andador, no el paseo en sí. Hablamos del tipo que corría a cámara lenta por la playa de Malibú en los noventa con el cuerpo más visto del prime time mundial. Verlo así, lógicamente, descoloca.

Ahora bien, hay contexto y conviene tenerlo. El actor se ha sometido en los últimos meses a un implante de cadera y a otro de rodilla, intervenciones perfectamente comunes a su edad y con recuperación lenta pero estándar. Lo del andador es fase de rehabilitación, no diagnóstico de nada peor. Según recogió 20minutos, el entorno del actor no ha hablado de complicaciones graves y las imágenes encajan con un postoperatorio normal de prótesis articulares.

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Hasselhoff es de esos rostros que para una generación entera son sinónimo de sábado por la tarde: El Coche Fantástico en los ochenta, Los Vigilantes de la Playa en los noventa, y de paso uno de los discos más vendidos de Alemania en la era post-Muro. Verlo con andador es un memento mori televisivo en toda regla. La conversación en X ha pasado de la broma fácil al homenaje en menos de un día, y eso ya dice algo.

Hay algo más interesante por debajo. La generación que lo veía corriendo en bañador rojo ya tiene padres operados de cadera, o se está operando ella misma. La identificación es total. Por eso el clip se ha movido tanto: no es el chiste del actor mayor, es el espejo. Tela.

Hollywood, prótesis y la conversación que ya no se esconde

El caso Hasselhoff entra en una corriente cada vez más visible: estrellas de los ochenta y noventa que ya no fingen que el cuerpo aguanta lo mismo. Harrison Ford ha hablado abiertamente de sus operaciones, Sylvester Stallone ha enseñado cicatrices de hombro, y Arnold Schwarzenegger lleva años contando con detalle sus cirugías de corazón. El silencio sobre los achaques de las viejas estrellas se ha terminado, y eso es bueno para todos: humaniza a iconos que llevaban demasiado tiempo en modo póster.

El actor llevaba años en el circuito de cameos y autoparodia, y un regreso bien calibrado, con el andador convertido en parte del personaje, sería marca de la casa. El Hoff siempre ha sabido reírse de sí mismo mejor que nadie, y ese capital simbólico no ha caducado. Yo apostaría a que en los próximos meses cae aparición sorpresa, ya sea en un programa de la NBC o en un anuncio del Super Bowl. Habrá que estar atentos al feed.

Mientras tanto, el mensaje del paseo es sencillo y conviene leerlo bien: las prótesis funcionan, la rehabilitación va su ritmo, y la mujer al lado vale más que cualquier guion.