Take-Two se cansa: demanda a quien filtre GTA VI con IA

Take-Two ha decidido que ya está bien. La compañía dueña de Rockstar Games ha empezado a mover la maquinaria legal contra cuentas y medios que difunden filtraciones falsas de GTA VI, especialmente las que vienen con imágenes generadas por IA haciéndose pasar por material oficial. Y no hablamos de un cease and desist amistoso: hablamos de demandas con nombres y apellidos.

Lo cuenta Areajugones, que detalla que ya hay varios afectados con denuncias activas. La estrategia de Take-Two es agresiva, sí, pero nadie en la industria se sorprende. Esta gente lleva años persiguiendo modders, dataminers y filtradores como si fuera deporte olímpico.

Qué está pasando exactamente con las filtraciones falsas

El problema concreto es nuevo y muy 2026: cualquiera con acceso a Midjourney o a Stable Diffusion puede generar un fake de GTA VI que parezca un screenshot oficial. Y la cosa funciona. Cuentas en X con millones de visualizaciones, vídeos de YouTube monetizados, hilos de Reddit que se cuelan en portada. Todo construido sobre humo digital.

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Take-Two argumenta que estas imágenes IA dañan la marca por dos vías. Una, generan expectativas falsas sobre el juego (un coche que no existe, un mapa que no es, un personaje inventado). Dos, y aquí está el meollo legal, usan elementos protegidos por copyright como el logo, la tipografía y la estética visual de la saga sin licencia. El marco legal contra deepfakes y contenido IA con marca registrada se está endureciendo en 2026, y Take-Two quiere ser de los primeros en sentar precedente.

Por qué Rockstar lleva años en modo búnker

Aquí no hay sorpresa para quien siga la industria. Rockstar es famosa por su política de comunicación cero. Anuncian cuando quieren, enseñan cuando quieren y entre medias guardan silencio absoluto. El leak masivo de GTA VI en septiembre de 2022, con 90 vídeos de pre-alpha colgados por un hacker adolescente, fue el peor capítulo en la historia reciente de la compañía. Desde entonces, paranoia máxima.

Y se entiende. Cuando llevas más de una década desarrollando el juego más caro y más esperado del medio, no quieres que el hype se devore a sí mismo con material falso. Cada fake IA que circula es una expectativa que el producto final tiene que gestionar. Si la gente lleva un año imaginando un mapa con tres ciudades porque un fake lo dijo, y luego el juego llega con una y media, hay decepción artificial. Decepción que la propia Take-Two no ha generado, pero que paga.

El precedente que esto puede sentar para toda la industria

Lo interesante de este movimiento no es Take-Two atacando filtradores —eso ya lo hace desde hace años—, sino el ángulo IA. Hasta ahora, la jurisprudencia sobre imágenes generadas que imitan propiedades intelectuales era barro puro. Disney, Nintendo, los grandes estudios de Hollywood, todos llevan tiempo lanzando globos sonda sin atreverse a una demanda completa. Take-Two acaba de pisar el acelerador.

Si gana, tenemos un precedente claro: generar y difundir imágenes IA con elementos visuales protegidos de un videojuego es infracción accionable. Si pierde, tenemos lo contrario, y el Far West del fake content gaming continúa. La industria entera está mirando este caso, aunque oficialmente nadie lo diga. Hay mucho más en juego que cuatro cuentas de Twitter.

Mientras tanto, GTA VI sigue oficialmente camino de su ventana de lanzamiento sin fecha confirmada al detalle. Y Rockstar, fiel a su estilo, no ha dicho ni mu sobre esta ofensiva legal. Lo dejan que hablen los abogados, los comunicados, y el silencio. La marca está clarísima.