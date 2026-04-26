Colapinto rugirá con un Lotus F1 por Buenos Aires 14 años después

Franco Colapinto va a rugir por Palermo con un Lotus E20 de Fórmula 1 y Buenos Aires lleva días sin hablar de otra cosa. La primera actividad oficial de F1 en Argentina en 14 años tiene fecha, escenario y retransmisión: Disney+ se lleva el directo y la ciudad se prepara para colapsar.

El piloto pilarense, ahora en Alpine, será el encargado de poner banda sonora a un evento que no se vivía desde la última visita del circo a suelo argentino. Y ojo, porque no es una pasada simbólica de tres minutos. Se viene tema.

Qué va a pasar exactamente en Palermo

El plan es contundente: Colapinto rodará con un Lotus E20, el monoplaza con el que Kimi Räikkönen ganó en Abu Dabi en 2012, por un trazado urbano montado en Palermo. La exhibición se enmarca en una acción promocional de Alpine y Disney, que retransmite la F1 para Latinoamérica desde 2025. Según Infobae, habrá zona de paddock abierta, simuladores y actividades para fans durante todo el fin de semana.

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Que un piloto argentino en activo conduzca un F1 por las calles de su capital no pasaba desde los tiempos de Reutemann. Hablamos de un acontecimiento generacional para el automovilismo argentino, no de un truco publicitario más. La cuenta oficial del equipo francés ya ha confirmado el despliegue con vídeos del coche aterrizando en Ezeiza.

Colapinto es el fenómeno deportivo del momento en Argentina. Desde su debut en Williams en 2024 hasta su salto a Alpine, ha movido audiencias que la F1 no veía en la región desde hace décadas. Los datos de Disney+ en Latam le sitúan como el piloto más visto de la zona, por delante incluso de los locales de Ferrari en mercados clave.

El runrún en X es constante: cuentas de fans contando los días, vídeos del Lotus llegando al país, memes con la cumbia sonando de fondo. La ciudad de Buenos Aires ha cortado calles, ha montado gradas y, según trascendió, espera más de 100.000 personas a pie de circuito. Tela.

¿Y por qué un Lotus y no un Alpine actual? Por reglamento. Los monoplazas de la temporada en curso no pueden rodar en exhibiciones fuera de los circuitos homologados. Los show car de coches anteriores, sí. De ahí que se haya tirado del E20, propiedad ahora del grupo Alpine tras la cadena de adquisiciones del antiguo equipo Lotus-Renault.

Lo que esto significa para la F1 en Argentina

Aquí viene la lectura grande. La última vez que un F1 rodó oficialmente en Argentina fue en 2012, en una exhibición de Lotus —casualidad o no— en el autódromo Oscar Gálvez. Desde entonces, silencio. El país perdió su Gran Premio en 1998 y los intentos de recuperarlo se han quedado en titulares vacíos.

Lo de Palermo es otra cosa. Es la primera piedra real para que Buenos Aires vuelva al calendario, algo que Stefano Domenicali ha dejado caer en varias entrevistas durante el último año. Madrid entra en 2026, México renueva, Brasil aguanta, y la F1 mira a Sudamérica con ganas de un segundo evento. Si la exhibición sale bien, el GP de Argentina deja de ser una utopía y pasa a ser una conversación seria de cara a 2028 o 2029.

El precedente más claro es el del Festival de Goodwood o las exhibiciones de Red Bull en ciudades como Bakú o Estambul antes de tener carrera oficial. Funcionan como prueba de fuego: si la ciudad responde y el evento se gestiona sin caos logístico, la F1 toma nota. Colapinto, además, juega en casa con un fervor que pocos pilotos generan en su país de origen ahora mismo. La combinación es perfecta. Caos del bueno garantizado.