Alien: Planeta Tierra tendrá temporada 2 y Hawley ya da pistas

Noah Hawley acaba de soltar la frase que media internet llevaba meses esperando: la temporada 2 de Alien: Planeta Tierra está a punto de empezar a rodarse. Caos, pero caos del bueno.

El creador de la serie lo ha confirmado en una entrevista reciente, y aunque ha sido escueto con detalles, lo importante es que el rodaje arranca antes de lo que casi nadie esperaba. La primera temporada fue uno de los pelotazos televisivos de 2025, y FX no quiere dejar enfriar el horno mientras la conversación sigue caliente en redes.

Qué ha dicho Hawley exactamente (y qué se está callando)

Según ha recogido Hipertextual, Hawley ha deslizado que el equipo está ya en preproducción avanzada y que la cámara empezará a girar muy pronto. Lo que no suelta es la fecha exacta de estreno, ni el reparto que vuelve, ni si veremos más xenomorfos o si la cosa se va por terrenos más raros todavía.

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Y aquí está el matiz interesante: la primera temporada cerró con varias puertas abiertas a propósito. La elección de ambientar la serie dos años antes de los eventos de la película original ya fue un movimiento valiente, y la segunda tanda promete tirar más del hilo de los híbridos sintético-humanos, ese concepto que tanto gustó y tanto incomodó por igual.

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Por qué esta serie pegó tan fuerte (y por qué la 2 es un marrón)

La primera temporada hizo algo que parecía imposible: meter al universo Alien en formato serie sin cargárselo. Los fans más puristas estaban con la escopeta cargada, y aún así la mayoría salió contenta. Hawley se inventó una mitología propia sin pisar a Ridley Scott ni a Cameron, y de paso recuperó esa estética industrial-sucia que tan bien le sienta a la franquicia.

Pero ahora viene la parte difícil. La segunda temporada de cualquier serie de culto es siempre el examen de verdad: la primera se le perdona casi todo porque sorprende, la segunda tiene que demostrar que aquello no fue suerte. Le ha pasado a True Detective, le ha pasado a Westworld, le ha pasado a media HBO. Hawley, eso sí, ya tiene experiencia gestionando este momento: con Fargo lleva años sosteniendo el nivel temporada tras temporada, así que el tipo sabe lo que hace.

Mi apuesta personal: si Hawley mantiene el tono y no se deja presionar para meter más fan service del necesario, esto puede convertirse en la mejor serie de ciencia ficción de la cadena en años. Si cede al ruido, terminará como otras tantas. Es un cara o cruz con bastantes números a favor, eso sí.

Lo único que da un poquito de pereza es la espera. Si el rodaje empieza ahora,, lo lógico es que el estreno no llegue antes de finales de 2026 o ya entrado 2027. Casi dos años después de la primera temporada. En tiempos de TikTok, una eternidad.

El resumen para vagos (TL;DR)