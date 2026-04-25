Tim Cook confiesa su mayor error y su mayor éxito al frente de Apple

Tim Cook se va, y antes de cerrar la puerta ha hecho algo muy poco Apple: confesar en qué la cagó. Después de 15 años dirigiendo la empresa más valiosa del mundo, el CEO ha señalado con nombre y apellidos su mayor error y su mayor acierto al frente de Cupertino. Spoiler: uno de ellos le dejó literalmente paralizado.

El error que le dejó bloqueado: Apple Maps

La historia la ha recuperado Hipertextual y va de libro de gestión de crisis. Cuando Apple lanzó su propio servicio de mapas en 2012 para sustituir a Google Maps, el resultado fue un desastre memorable: direcciones imposibles, ciudades derretidas, puentes que se doblaban como en un cuadro de Dalí. Cook reconoce ahora que aquel lanzamiento precipitado fue su mayor error como CEO, y que durante días se quedó paralizado sin saber qué hacer.

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La reacción terminó siendo la carta pública pidiendo perdón y recomendando, atención, que los usuarios usaran Google Maps mientras Apple arreglaba el estropicio. Una humillación en horario de máxima audiencia. Y, visto con perspectiva, también el momento en que Cook aprendió que decir 'lo sentimos' no mata a una marca; mentir sí.

Cosas que pasan cuando compites contra Google en su terreno sin tener el mapa listo.

El mayor acierto: apostar por la gente, no por el producto

El éxito que más le enorgullece no es el iPhone X, ni el Apple Silicon, ni haber convertido a Apple en la primera empresa de tres billones de dólares. Es algo mucho menos fotogénico: haber construido el equipo directivo que hoy sostiene la compañía. Cook insiste en que su mejor decisión fue rodearse de gente mejor que él en áreas específicas y dejarles trabajar.

Puede sonar a frase de LinkedIn, pero hay datos detrás. Bajo su mandato, Apple ha multiplicado por ocho su valor en bolsa, ha diversificado ingresos con servicios (Apple Music, TV+, iCloud) y ha sobrevivido a la muerte de Steve Jobs sin convertirse en una versión descafeinada de sí misma. Que una empresa tan dependiente de una figura fundadora haya mantenido identidad y rumbo durante 15 años no es poca cosa.

Eso sí: el legado también tiene grietas. La dependencia del iPhone sigue ahí, el Vision Pro no ha terminado de arrancar y la apuesta por la IA llegó tarde y forzada. Apple Intelligence aún va por detrás de lo que ofrecen OpenAI o Google en conversación natural, y el Siri prometido para 2025 se retrasó casi un año. Herencia envenenada para el siguiente.

El contexto: una sucesión que no admite error

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La confesión no es casual. Cook deja Apple en los próximos meses y la sombra del sucesor —todo apunta a John Ternus, actual jefe de hardware— planea sobre cada declaración. Hay un patrón clarísimo: antes de irse, los CEOs que ya tienen hueco en los libros de historia empiezan a hablar de sus errores. Gates lo hizo, Bezos también. Es el último lujo que se permite quien ya no necesita vender nada.

Lo interesante del momento Cook es que marca el fin de una era muy concreta del capitalismo tecnológico: la del ejecutivo silencioso que deja que el producto hable. El próximo CEO de Apple hereda una empresa en plena guerra por la IA, con la Unión Europea apretando por el App Store, con China cada vez más hostil y con un hardware que ha tocado techo en innovación visible. No es un relevo cómodo, es una patata caliente envuelta en aluminio cepillado.

¿Puede Apple seguir siendo Apple sin Cook? Probablemente sí. Pero el de Alabama se va con una lección interiorizada que muchos de sus colegas del Valley todavía no han aprendido: reconocer un error a tiempo vale más que cualquier keynote.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Confesión honesta y medida, con el timing perfecto de alguien que ya tiene el despacho recogido. No cambia nada en Apple, pero humaniza a un CEO famoso por su cara de póker — y eso, en Cupertino, es casi un evento geológico.

El resumen para vagos (TL;DR)