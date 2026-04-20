Terelu Campos desvela sus impresiones tras conocerse que su hija Alejandra Rubio espera una niña

Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia, han confirmado finalmente el sexo del bebé que esperan para finales de este año. Tras semanas de especulaciones, la joven pareja compartió un emotivo vídeo en sus perfiles sociales donde revelaban que el nuevo integrante de la familia será una niña. Esta información ha generado una gran expectación mediática, especialmente por las implicaciones familiares y la ruptura de una tendencia masculina predominante en la descendencia de Carlo. Ahora, la atención se centra en la reacción de la futura abuela, Terelu Campos, quien ha roto su silencio para compartir cómo están viviendo este proceso de manera interna y cuáles son sus sentimientos actuales.

La colaboradora, que atraviesa un momento de gran madurez personal y profesional a sus 60 años, ha querido ser cauta pero clara en sus declaraciones. La llegada de una nieta supone un cambio de registro para ella, quien ya experimentó la felicidad de convertirse en abuela de un niño hace apenas un año y medio.

La sorpresa de Terelu Campos ante el inesperado sexo del bebé

La sorpresa de Terelu Campos ante el inesperado sexo del bebé | Fuente: Telecinco

Durante su participación en el programa 'De Viernes', Terelu Campos se enfrentó a las preguntas sobre esta novedad que ha sorprendido incluso a los propios protagonistas. La noticia de que sea una niña ha sido recibida con asombro, dado que la pareja estaba plenamente convencida de lo contrario. Según relató la propia Terelu, el entorno cercano daba por sentado que la descendencia seguiría la línea varonil que ha marcado a la familia Costanzia en los últimos tiempos. La sorpresa ha sido el sentimiento unánime tanto para Alejandra como para Carlo, quienes no esperaban este cambio de rumbo en sus predicciones iniciales sobre el embarazo.

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Alejandra Rubio desvela que va a tener una niña pic.twitter.com/QpMYZ8GNiP — Alba Medina (@albammmedina) April 15, 2026

La presentadora Bea Archidona subrayó durante la entrevista un detalle relevante al comentar que “por fin se rompe la tradición Costanzia Flores”. Esta observación hace referencia a la ausencia de niñas en la familia inmediata de Carlo, donde todos sus hermanos son varones. Terelu Campos, mostrando una sonrisa que denota su entusiasmo, confirmó que para todos los familiares, saber que se trata de una pequeña, ha sido “contra todo pronóstico”. La colaboradora incidió en el hecho de que “siempre pensaron que iba a ser otro niño, porque tanto por la familia paterna como por la materna de Carlo... El hecho de que venga una niña es especial porque son todo chicos”.

Las emotivas palabras de la colaboradora sobre su futura nieta

Las emotivas palabras de la colaboradora sobre su futura nieta | Fuente: Telecinco

Más allá de la sorpresa inicial, el sentimiento que prevalece en el hogar de las Campos es el de una profunda felicidad. Terelu no ha ocultado su ilusión por dar la bienvenida a una niña, algo que ya había manifestado previamente a través de las redes sociales. En un comentario público en la cuenta de su hija, la colaboradora dejó constancia de su alegría con unas palabras muy sentidas que resumen su estado de ánimo actual. En dicha publicación, expresó con claridad su afecto hacia ambos nietos: “Ya tengo a mi rey Carlo y ahora si Dios quiere a mi princesa. Que Dios os bendiga!”.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que para Terelu Campos lo más importante es el bienestar de la unidad familiar y la continuidad de su legado. A pesar de la relevancia que tiene para ella la llegada de una niña, la colaboradora mantiene los pies en el suelo respecto a las decisiones que tomen los padres.

Uno de los temas que más debate ha generado en los medios de comunicación es la elección del nombre de la futura niña. Muchos seguidores y especialistas en crónica social sugirieron que Alejandra Rubio podría rendir homenaje a su madre o a su abuela, la icónica María Teresa Campos, eligiendo el nombre de Teresa. Sin embargo, esta posibilidad ha sido descartada por la futura madre. Alejandra, en declaraciones ofrecidas a Europa Press, ha querido aclarar que esta opción no está sobre la mesa de trabajo de la pareja en estos momentos.

Alejandra Rubio niega que vaya a llamar Teresa a su hija: “Para nada”. pic.twitter.com/eCGJdJdbdX — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) April 17, 2026

La noticia de que el bebé será una niña no solo ha hecho feliz a la familia Campos; Mar Flores también ha visto cumplido uno de sus mayores deseos. Aunque la modelo no ha realizado declaraciones oficiales tras confirmarse el sexo del bebé, su postura al respecto ya era conocida por el público. Meses atrás, durante su participación en el programa 'DecoMasters' junto a su hijo Carlo, Mar expresó de forma abierta sus preferencias y esperanzas sobre el futuro de su descendencia, dejando claro que una niña era su mayor ilusión.

En aquel momento, Mar Flores compartió sus anhelos con una frase que ahora cobra un significado especial: “Estoy deseando que tengan otro bebé, que sea niña y que a Carlo me lo suelten”. Este deseo, manifestado antes incluso de que se conociera la noticia actual, se ha materializado finalmente.

Otro de los puntos de interés en la conversación con Terelu Campos ha sido el estado físico y anímico de Alejandra. Cabe recordar que la joven colaboradora decidió alejarse de los platós de televisión hace unas semanas debido a una situación de estrés que la mantenía sobrepasada. El embarazo, sumado a la presión de la prensa, motivó este retiro temporal para priorizar su salud y la de su bebé. Según las palabras de Terelu, la recuperación de su hija avanza de manera favorable aunque requiere de tiempo y tranquilidad absoluta.

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Al ser consultada por su evolución, la colaboradora de 'De Viernes' fue muy precisa al explicar la situación actual de Alejandra. “Está bien, va poquito a poco. Yo creo que, como pasó mucho estrés, tiene que ir poco a poco recuperándose y la bebé también está muy bien”, afirmó.

La recuperación física de Terelu Campos y sus planes futuros

Terelu Campos también aprovechó su intervención para dar detalles sobre su propio estado de salud. En sus apariciones más recientes, los espectadores han podido verla luciendo gafas de sol, un accesorio que responde a una necesidad médica tras haberse sometido a una intervención quirúrgica en el ojo. El postoperatorio parece estar cumpliendo los plazos previstos, y la colaboradora se mostró optimista respecto a su vuelta definitiva a la normalidad estética en pantalla. “Yo también estoy mejor, el viernes que viene ya no estaré con gafas, ya por fin”, desveló sobre su proceso de curación.

Este avance en su salud personal le permite afrontar con más energía los meses que tiene por delante, marcados por el inminente nacimiento de su nieta. Terelu se prepara para ser un apoyo fundamental para Alejandra, especialmente en los primeros meses de crianza.