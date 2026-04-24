Sinner, el ídolo a la fuerza: el Mutua Madrid Open se aferra al italiano para salvar el espectáculo

El Mutua Madrid Open 2026 ha pasado de ser el jardín de Carlos Alcaraz a convertirse en el laboratorio de pruebas de Jannik Sinner. Con el murciano fuera de combate por su lesión de muñeca y Djokovic ausente por problemas en el hombro, el italiano se ha quedado como el único gran reclamo mediático en un cuadro que cojea.

Su llegada a la Caja Mágica no ha sido silenciosa; ha levantado pasiones entre una afición que busca desesperadamente un referente al que agarrarse para no sentir que el torneo ha quedado huérfano.

Sinner aterrizó en Madrid con el número uno del mundo bajo el brazo y una responsabilidad que no pidió, pero que debe ejecutar. Y es que el tenis se refugia en la figura gélida y eficiente del italiano. Es la cara reconocible de un torneo que necesita facturar y mantener el interés de los patrocinadores en un momento donde la economía no permite alegrías innecesarias.

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El asalto de Jannik Sinner a la casa de Alcaraz

Para Jannick Sinner, Madrid es más que un Masters 1000; es la oportunidad de dejar su firma en la casa de Carlos Alcaraz. El italiano sabe que, sin el ídolo local, el camino hacia el trofeo tiene menos obstáculos emocionales, aunque la altitud de la capital siga siendo un enemigo invisible.

La expectación es tal que incluso figuras como Florentino Pérez se han involucrado en actos promocionales, tratando de elevar el perfil de un evento que compite por la atención de un público que está semana no ha sido capaz de llenar la mayoría de los asientos del recinto madrileño.

En los exteriores de la Caja Mágica, el ambiente es de máxima intensidad. Los aficionados se agolpan para ver entrenar al transalpino. Sinner es "la cara más reconocible de un torneo casi huérfano de estrellas".

Sinner asume el mando en una Caja Mágica huérfana de Alcaraz y Djokovic Fuente: Mutua Madrid Open

Un debut bajo presión máxima

El debut de Sinner ante Benjamin Bonzi en este Mutua Madrid Open no es solo un partido más. Es la prueba de que el torneo puede sobrevivir sin sus figuras habituales. "Su presencia en la Caja Mágica ya ha levantado pasiones antes de su debut", y no es para menos.

​El italiano representa esa eficiencia que muchos buscan en su día a día: hacer el trabajo bien, rápido y sin adornos innecesarios. Ha venido a Madrid a demostrar que el trono está vacío y que él tiene la llave para ocuparlo, con o sin permiso de los ausentes.​ A pesar de las complicaciones que suponen las bajas de última hora y el debate sobre los palcos vacíos, el torneo sigue siendo una de las citas más innovadoras del mundo. Sinner lidera el cuadro masculino con la responsabilidad de cumplir con las expectativas en una edición marcada por el silencio de los grandes favoritos. El italiano no ha venido a hacer amigos ni a buscar el aplauso fácil; ha venido a ganar y a consolidar un dominio que no entiende de nostalgias ni de localismos.