Xbox se reinventa: Game Pass incluirá Discord Nitro

Microsoft acaba de mover ficha fuerte en el tablero de las suscripciones gaming y, por una vez, la jugada tiene pinta de no ser humo. Asha Sharma, la nueva cabeza visible del futuro de Xbox, ha mandado un memo interno prometiendo un 'regreso' con cambios profundos, mientras en paralelo se filtra un bundle de Game Pass Starter Edition con Discord Nitro incluido. Sí, Xbox y Discord en el mismo paquete. Suena raro escrito.

Qué dice exactamente el memo de Asha Sharma

Según publicó The Verge con acceso al documento interno, Sharma y Matt Booty han comunicado a los equipos que Xbox va a reevaluar toda su estrategia de exclusivos y a replantearse qué significa hoy ser una plataforma. Traducido: siguen poniendo el foco en que Game Pass esté en todas partes, desde la nevera de tu vecino hasta el portátil de trabajo.

El memo habla de un 'regreso' de la marca, lo cual es sintomático. Cuando una empresa usa la palabra comeback, es porque alguien en la sala ha reconocido que las cosas no iban bien. Las ventas de la Series X|S llevan meses flojeando frente a PS5 y Switch 2, y el propio Phil Spencer dejó caer antes de marcharse que el futuro de Xbox pasa más por servicios que por hardware exclusivo.

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El bundle que nadie esperaba: Game Pass + Discord Nitro

Aquí viene lo jugoso. Microsoft prepara un Game Pass Starter Edition con Discord Nitro de regalo, según la filtración que también recoge The Verge. El paquete incluiría más de 50 juegos y las ventajas premium de Discord (calidad de streaming alta, emotes animados, subidas de archivos grandes) en una sola cuota.

Para quien no lo tenga claro: Discord Nitro es la versión de pago del chat que usa prácticamente toda la comunidad gaming de PC desde hace años. Meterlo dentro de Game Pass es reconocer algo que llevaba tiempo siendo evidente: los jugadores de Xbox ya no viven solo en el ecosistema Microsoft. Viven en Discord, ven clips en TikTok, compran en Steam y a veces también juegan en la consola.

El Starter Edition se posiciona como la puerta de entrada barata al ecosistema Game Pass, por debajo del Core y del Ultimate. Catálogo más limitado, sin lanzamientos de día uno, pero con el gancho de Nitro para atraer al jugador de PC joven que jamás se plantearía pagar por una suscripción de consola. Jugada de manual.

Por qué este movimiento es más importante de lo que parece

Llevamos años viendo cómo el modelo de exclusivos se desmorona. Sony ha empezado a sacar sus joyas a PC un par de años después del lanzamiento, Nintendo sigue en su burbuja cerrada y, Microsoft, después de gastarse 69.000 millones en Activision Blizzard, ha decidido que el camino es al revés: sus juegos en todas partes, su suscripción como producto estrella. Starfield en PS5 era ciencia ficción hace tres años y ahora es una posibilidad real.

La comparación obvia es con lo que hizo Netflix en su día: el contenido como servicio, no como objeto. La diferencia es que Netflix no tenía que fabricar la tele donde lo veías. Xbox sí fabrica la consola, y por eso este giro es una apuesta a doble o nada. Si sale bien, Game Pass se convierte en el Spotify del gaming. Si sale mal, Microsoft habrá matado su propia plataforma para vender suscripciones a los demás.

El detalle del Discord Nitro es el que más me gusta, honestamente. Es la primera vez que Microsoft reconoce que el tejido social del gaming ya no pasa por su plataforma, sino por un chat creado por una startup que hace diez años era un juguete para nichos. Humildad corporativa, algo poco común en Redmond.

La gran pregunta es cuándo aterrizará todo esto oficialmente. El memo interno apunta a anuncios a lo largo de los próximos meses y el bundle con Nitro podría presentarse antes del verano, según las fuentes de The Verge. Habrá que ver el precio final, porque en Microsoft las palabras 'starter' y 'barato' no siempre van de la mano.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El movimiento estratégico es sólido y el bundle con Discord Nitro es de esas ideas que, una vez las oyes, te preguntas por qué nadie lo hizo antes. Resta medio punto el historial reciente de Xbox prometiendo giros que luego se quedan a medias (que tiemble el Starter Edition si sale con letra pequeña).

El resumen para vagos