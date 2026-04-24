Dinosaurios en Netflix: la serie de Steven Spielberg que está arrasando en visualizaciones globales

En el año 1993, Steven Spielberg estrenó una película que marcaría un antes y un después a la hora de conocer mejor a los dinosaurios. A través de Parque Jurásico, el director, productor y guionista estadounidense nos mostró como nunca antes cómo era esta especie extinta que dominó el planeta Tierra hace millones de años.

Su éxito fue tal que, desde entonces, Jurassic Park se convirtió en una franquicia millonaria con siete películas, siendo al mismo tiempo responsable del furor por todo lo relacionado con los dinosaurios alrededor del planeta. Ahora, de la mano de Netflix, ha llegado otra serie que está arrasando en visualizaciones globales.

STEVEN SPIELBERG VUELVE A LA CARGA

Tras el enorme éxito de la franquicia de Parque Jurásico, Steven Spielberg está de regreso, en este caso de la mano de la plataforma de streaming Netflix. El director estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes y taquilleras en la historia del cine, está detrás de la nueva producción del servicio.

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Hablamos de Los Dinosaurios, una serie documental que consta de cuatro episodios de entre 44 y 48 minutos de duración cada uno de ellos, en los que se cuenta cómo surgieron, evolucionaron y se extinguieron los dinosaurios, y lo hace de una forma increíble.

Esta serie documental de naturaleza contó con más de 50 asesores científicos que permitieron recrear con un nivel asombroso de detalle y precisión cómo fue la era de los dinosaurios, en la que estas majestuosas especies dominaron el planeta que ahora habitamos.

LA SERIE DOCUMENTAL DE SPIELBERG TRIUNFA EN NETFLIX

Fuente: Netflix

Una vez conocidos rastros inesperados de dinosaurios que reescriben parte de su historia, nos encontramos con Los Dinosaurios, la nueva serie documental de Netflix de Steven Spielberg que está arrasando en la plataforma a nivel mundial.

Los documentales sobre dinosaurios siempre acaparan un gran interés, y más aún en este caso que tiene detrás a Spielberg y que, en su versión original, cuenta con la narración de Morgan Freeman, ya acostumbrado en los últimos años a poner su voz en diferentes documentales.

A través de los cuatro episodios que conforman esta miniserie documental sobre los dinosaurios, podemos encontrarnos con recreaciones digitales con un alto grado de realismo que nos transportan a cómo era la Tierra hace cientos de millones de años, cuando en un entorno de lo más hostil surgieron los primeros reptiles.

La historia narrada se inicia hace unos 235 millones de años, cuando la Tierra era un único continente llamado Pangea, y donde evolucionaron unas pequeñas criaturas conocidas como Marasuchus, la base evolutiva de los dinosaurios.

A través de esta serie documental se busca dar respuesta a todas esas preguntas sobre la evolución de la vida y de los dinosaurios, así como de cómo se produjo su extinción definitiva del planeta.

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ASÍ ES LA NUEVA SERIE DE DINOSAURIOS DE STEVEN SPIELBERG

Fuente: Netflix

Mientras el paleontólogo Francesc Gascó recalca que el cráter del golfo de México es la "prueba definitiva del meteorito que acabó con los dinosaurios", podemos disfrutar de esta serie documental en la que cada uno de los cuatro episodios no llega a la hora de duración.

En el primero de ellos se muestra cómo los dinosaurios comienzan a dominar progresivamente sobre otros reptiles en el periodo Triásico, con especies que aún están alejadas del popular Tyrannosaurus rex.

Como no podía ser de otra forma, la serie llega a su fin tratando como nunca antes se ha hecho el cataclismo final que provocó su extinción, tras el impacto de un gran asteroide que los hizo desaparecer para siempre del planeta.

La serie ha sido calificada con una recomendación de edad a partir de 7 años en España, ya que, aunque es una serie documental sobre la naturaleza con todo tipo de momentos, en algunos de ellos se muestra el lado más oscuro de la vida por aquel entonces.