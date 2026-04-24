Leocadia y Cristóbal quedan al descubierto en ‘La Promesa’

El encuentro que muchos temían y esperaban a partes iguales finalmente se materializará en la entrega de hoy de 'La Promesa'. Vera se enfrentará de nuevo al duque de Carril, protagonizando un momento lleno de incertidumbre para la audiencia. Después de mucho tiempo sin cruzarse en el camino, ambos personajes quedarán frente a frente.

La gran incógnita que mantendrá tu atención durante toda la secuencia será la reacción del noble. Nadie en la casa sabrá cómo actuará él después de verla, y el resultado de este encuentro resultará totalmente imprevisible para los seguidores de 'La Promesa'.

La culpa atormentará a Ricardo y un descubrimiento sorprenderá a Pía

El dilema moral de Pía y la firmeza de Curro ante el perdón en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Ricardo no aguantará más el peso de la culpa por los acontecimientos recientes que lo atormentan. La angustia que arrastra en su interior lo llevará al límite de su resistencia, al punto de sopesar una decisión drástica. El hombre se planteará muy seriamente la posibilidad de acudir a las autoridades correspondientes y confesar todo lo sucedido ante la Guardia Civil.

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Mientras Ricardo lidia en solitario con sus demonios internos, otro sector del palacio de 'La Promesa' será el escenario de un descubrimiento verdaderamente impactante. Pía presenciará una escena que no esperaba ver bajo ningún concepto. En la más estricta intimidad, sorprenderá a Leocadia y Cristóbal besándose apasionadamente.

Este descubrimiento fortuito colocará a Pía en una posición delicada frente al resto de habitantes. Conocer un secreto amoroso de tal magnitud representará un desafío mayúsculo para ella, ya que la información que ahora posee tiene el potencial de dinamitar las relaciones establecidas.

Lorenzo provocará a Curro y desatará una tormenta familiar

Lorenzo provocará a Curro y desatará una tormenta familiar | Fuente: RTVE

Lorenzo pondrá en marcha una nueva estrategia para desestabilizar a Curro y lo hará de manera calculada y deliberada. Para lograr su oscuro objetivo, le reclamará unos gemelos de ámbar que se encuentran desaparecidos.

El plan manipulador de Lorenzo surtirá efecto rápidamente. Curro, que se mostrará especialmente irascible en este tramo de la historia, estallará ante la constante provocación. Todo este altercado verbal ocurrirá ante la atenta y preocupada mirada de Alonso.

Ángela intentará ejercer de mediadora y abordará a Curro para preguntarle el motivo real de su constante mal humor. Sin embargo, las buenas intenciones de ella chocarán contra un muro inexpugnable, ya que él le responderá con brusquedad y de muy malas formas.

Acercamientos y flirteos en los pasillos del palacio

Acercamientos y flirteos en los pasillos del palacio | Fuente: La Promesa en X

Manuel buscará activamente la compañía de Julieta en 'La Promesa'. El joven le propondrá salir juntos de las inmediaciones de la finca para hacer unos recados pendientes. Ella aceptará la invitación encantada y sin dudarlo un solo segundo.

Pues nos hemos quedado con las ganas de ese beso 😅 #LaPromesa



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Sin embargo, en las dependencias del servicio, las dinámicas tomarán un rumbo distinto. Estefanía seguirá dando mucho de qué hablar entre los trabajadores debido a su actitud reciente. La mujer se acercará a Samuel mostrando una postura de evidente coquetería. Este flirteo incipiente no pasará desapercibido, especialmente porque María irrumpirá en la escena justo a tiempo.

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La crisis en el refugio y el límite definitivo de Martina

La crisis en el refugio y el límite definitivo de Martina | Fuente: La Promesa en X

El ambicioso proyecto del refugio continuará demandando grandes sacrificios por parte de sus responsables. Todos seguirán preparándose con enorme entusiasmo y confiando plenamente en la próxima y decisiva visita de doña Pilarcita. Adriano se implicará al máximo en estas complejas labores, esforzándose más que nadie en el equipo para que todo esté perfecto. Lamentablemente, este exceso de trabajo le pasará factura y comenzará a enfermar de manera preocupante.

A pesar de los múltiples obstáculos económicos que amenazan la viabilidad del proyecto, Samuel no se rendirá ante la adversidad. El muchacho buscará incansablemente la forma de mantener las instalaciones operativas y abiertas al público. Su objetivo principal será encontrar soluciones viables intentando por todos los medios no cargar todo el peso de la responsabilidad sobre los hombros de su compañera Martina.

Precisamente, Martina afrontará una crisis personal ineludible en el terreno sentimental. La joven llegará a su límite absoluto de tolerancia con Jacobo. Cansada del control constante que él ejerce sobre sus decisiones y movimientos, tomará una determinación firme y sin vuelta atrás. Decidirá romper la relación de manera definitiva.