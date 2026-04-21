El nuevo personaje de 'La Promesa' parece tener oscuros aliados dentro del palacio

Te adelantamos todo lo que necesitas saber sobre el próximo capítulo de tu serie favorita. Si sigues de cerca cada movimiento en 'La Promesa', prepárate, porque la emisión del episodio 818 marcará un verdadero desajuste en sus personajes. Televisión Española tiene programada esta esperada entrega para este martes 21 de abril a partir de las 18:35 horas, y te aseguramos que los cimientos de la trama están a punto de temblar.

El ambiente en la zona noble de 'La Promesa' atravesará uno de sus momentos más críticos. Alonso tomará una decisión contundente y decidirá plantarle cara a Leocadia, expresando por fin todo lo que llevaba guardando en silencio durante tanto tiempo.

Alonso le dejará muy claro a Leocadia que sus sospechas sobre la ayuda económica que recibieron en el pasado son cada vez más firmes. Él está convencido de que ese supuesto rescate financiero nunca fue un acto desinteresado, sino una maniobra fríamente calculada. Durante la discusión, le echará en cara que utiliza ese favor como un arma arrojadiza permanente, buscando mantenerlos atados a una deuda moral constante.

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Esta fuerte confrontación no hace más que confirmar lo que ya venías intuyendo: la amabilidad entre Alonso y Leocadia está irremediablemente rota. Las palabras cruzadas entre ambos marcaran una distancia definitiva. Leocadia, lejos de quedarse de brazos cruzados ante este rechazo, tomará medidas inmediatas para proteger sus intereses y mantener el control de la situación.

En un movimiento sumamente calculador, Leocadia acudirá a Cristóbal y le encargará una misión muy específica. Le exigirá que vigile cada paso de Curro y Ángela, porque tiene la convicción de que ambos intentarán acercarse nuevamente. Ella dejará claro que no estará dispuesta, bajo ningún concepto, a permitir que esa relación prospere a sus espaldas.

El oscuro crimen del barón cambia las reglas del juego en 'La Promesa'

El oscuro crimen del barón cambia las reglas del juego en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Lo que hasta ahora era una verdad celosamente guardada deja de serlo cuando Curro decide dar un paso al frente. Sin medir las consecuencias que esto puede desatar, Curro le revelará a Ángela que fue Pía quien acabó con la vida de su abuelo, el barón de Linaja.

La señora Adarre se encontrará en una situación límite en 'La Promesa', superada por una presión que ya no es capaz de manejar. La angustia la consume al saber que la información está fuera de su control, un hecho que cambiará su posición dentro de la casa.

Entendemos la reacción de Curro, pero también las razones de Pía… #LaPromesa



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Incapaz de cargar con tal peso en soledad, Pía se derrumbará y terminará confesándole a Teresa su mayor error. Le admitirá con desesperación que cometió la imprudencia de sincerarse con Curro, reconociendo que los acontecimientos se le han escapado de las manos y que ahora se encuentra vulnerable.

Rivalidades peligrosas y conexiones sentimentales inesperadas

Rivalidades peligrosas y conexiones sentimentales inesperadas | Fuente: La Promesa en X

Manuel decidirá abrirse emocionalmente y encontrará en Julieta a una confidente perfecta. Cada día se siente más cómodo a su lado, hasta el punto de dar un paso al frente y contarle todos los detalles de su complicada historia de amor con Jana.

Sin embargo, este acercamiento no pasa desapercibido y será el inicio de un conflicto mucho mayor en 'La Promesa'. La tensión entre el heredero del marquesado y Ciro crecerá de forma alarmante, escalando rápidamente. El enfrentamiento entre los primos llegará a un punto de hostilidad tan alto que ambos estarán a escasos segundos de llegar a las manos. Curro intervendrá rápidamente para separarlos y evitar que la situación pase a mayores.

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Por su parte, Ciro no logrará gestionar su frustración y dirigirá su enfado hacia Julieta. Le reprochará su actitud independiente, pero ella no se dejará intimidar en absoluto. Julieta se plantará ante él, alzando la voz para dejarle claro que no es una propiedad de nadie y exigiendo el respeto que merece.

Maniobras estratégicas y el control absoluto del refugio

Maniobras estratégicas y el control absoluto del refugio | Fuente: La Promesa en X

Martina seguirá empeñada en sacar adelante los asuntos del refugio, pero el camino está lleno de obstáculos. Las presiones recientes han obligado a Jacobo a comprometerse formalmente a no interferir más en la gestión de este proyecto.

A pesar de esta promesa de distanciamiento profesional por parte de Jacobo, la relación personal entre ambos continúa deteriorándose a pasos agigantados. El ultimátum que Martina le planteó recientemente ha dejado heridas muy profundas.

Consciente de que necesita aliados fuertes para consolidar su posición, Martina decide cambiar de estrategia. Su objetivo principal ahora es ganarse el favor de doña Pilarcita, una pieza clave para sus aspiraciones. Para lograr este cometido, no dudará en buscar el respaldo de Adriano, pidiéndole que intervenga a favor de su causa.

El ambiente entre los trabajadores de 'La Promesa' está lejos de ser tranquilo. La reciente llegada de Estefanía al servicio desata una ola de desconfianza inmediata entre sus compañeros. Leocadia es la primera en mostrar su rechazo, ya que la exuberancia y la actitud de la recién llegada le generan sospechas desde el primer instante.

María tampoco ocultará su malestar y adoptará una postura hostil hacia ella. El miedo a perder su puesto de trabajo la consume, percibiendo a Estefanía como una amenaza que viene con la intención de sustituirla. Pero lo que más llama la atención es un detalle que no pasa desapercibido: Carlo y Estefanía parecen conocerse de antes.