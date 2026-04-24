AEMET advierte a 6 comunidades autónomas de lluvias, tormentas y olas

El clima en España se presenta variable este viernes, con lluvias, tormentas y olas que ponen en aviso a seis comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido predicciones que alertan sobre la llegada de aire frío en altura, generando inestabilidad y un descenso notable de las temperaturas máximas, especialmente en el sureste peninsular.

Avisos meteorológicos por lluvias y tormentas

La AEMET ha activado avisos por lluvias y tormentas en varias regiones de España. Estos avisos afectan a Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares; y Sur, Vegas y Oeste; e Ibérica Riojana. Asimismo, Almería, Granada y Málaga están en situación de riesgo por lluvia.

La inestabilidad meteorológica es consecuencia de la llegada de aire frío en altura, lo que favorece la formación de nubosidad de evolución. Se esperan chubascos y tormentas generalizados en gran parte del interior peninsular. Durante la madrugada, las precipitaciones persistirán en el norte de Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, extendiéndose hacia la meseta norte.

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Por la tarde, se prevén chubascos fuertes acompañados de tormenta y posible granizo en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Con menor probabilidad, estas condiciones adversas podrían darse en otros puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y zonas montañosas del norte. Es fundamental estar preparado para estos eventos y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Temperaturas en descenso y otros fenómenos

El pronóstico de la AEMET también incluye información sobre las temperaturas, que experimentarán un descenso generalizado en la Península y Baleares. Este descenso será notable en el sureste peninsular. Por otro lado, las temperaturas mínimas ascenderán en la mitad occidental y bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas.

Además de las lluvias y las tormentas, se prevén otros fenómenos meteorológicos. Los cielos estarán despejados o con nubes altas en el noroeste de la Península y Baleares, y nubosos en Canarias. Durante la jornada, son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valenciana. La calima irá remitiendo y desplazándose hacia el este peninsular. La combinación de estos factores contribuirá a un ambiente meteorológico complejo y variable.

La AEMET ha señalado que el viento será flojo y variable en el interior de la Península, con predominio del este, más intenso, en el tercio oriental. Además, será flojo o moderado, del oeste en el Cantábrico y del norte en Galicia y en Canarias. Podrían darse rachas muy fuertes de viento sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra durante la madrugada. Estas condiciones de viento podrían afectar a la navegación marítima y a otras actividades al aire libre.