Tensión al límite en ‘La Promesa’ por la llegada de un nuevo personaje al palacio

El temido momento de la verdad ha llegado a los pasillos del servicio de 'La Promesa'. Pía ha decidido no callar más y confesará su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja. Esta revelación surge justo después de que la doncella descubriera que Ricardo acabó de manera accidental con la vida de su esposa Ana.

La noticia cae absolutamente mal a Curro, quien reacciona con una mezcla de dolor y rabia. El joven siente que ha vivido rodeado de mentiras durante muchísimo tiempo y percibe el prolongado silencio de Pía como una traición imperdonable.

A raíz de esta confesión, Curro comenzará a atar cabos sueltos a gran velocidad. Muchas de las situaciones que antes le resultaban incomprensibles ahora cobran un sentido en su cabeza. Sin embargo, esta repentina claridad viene acompañada de nuevas y oscuras dudas sobre su propio pasado y, sobre todo, arroja incertidumbre sobre el ansiado título nobiliario que pretende recuperar.

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El peso de esta verdad no solo afecta al muchacho a nivel personal. En la zona del servicio de 'La Promesa', la tensión se elevará. La relación entre Pía y Ricardo sufre un revés monumental tras sincerarse, generando un ambiente de trabajo sumamente incómodo que empieza a pasar factura al resto de los empleados.

Estefanía revoluciona la zona del servicio en ‘La Promesa’

Estefanía revoluciona la zona del servicio en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Como si el ambiente interno no estuviera lo suficientemente revuelto por las confesiones de Ricardo y Pía, las puertas del palacio de 'La Promesa' se abren para recibir a una nueva trabajadora. Se trata de Estefanía, la señorita Martín, una doncella de presencia exuberante y muy llamativa que no pasa desapercibida para absolutamente nadie en la finca. Cristóbal asume el papel de presentarla de manera oficial ante el resto del equipo de sirvientes, pero su sola presencia ya augura fuertes turbulencias en la convivencia diaria.

➡️ Julieta se abre a Manuel sobre una antigua historia de amor y… ¡están a punto de besarse!

➡️ Vera acude al despacho de Cristóbal y...¡se encuentra frente a frente con su padre!



Te dejamos un avance de los próximos capítulos de #LaPromesahttps://t.co/aG7UNfTJHN pic.twitter.com/K0ndTNvjd7 — La Promesa (@lapromesa_tve) April 19, 2026

La llegada de este nuevo personaje despierta recelos de manera inmediata entre los más veteranos. María es la primera en mostrar inquietud y celos evidentes ante la despampanante nueva compañera de labores. Por su parte, Petra, siempre alerta y analítica con las nuevas incorporaciones, dejará claro desde el primer minuto que no se fía en absoluto de las intenciones que pueda ocultar Estefanía.

Conflictos de poder y discusiones acaloradas en la zona noble

El nuevo adversario de Leocadia en 'La Promesa' y el botín de Ciro | Fuente: RTVE

Ciro intentará, sin ningún tipo de éxito, imponer su estricta autoridad sobre Julieta. Lejos de achantarse ante las exigencias, ella le pondrá los puntos sobre las íes y le dejará meridianamente claro que no es propiedad de nadie, negándose rotundamente a adoptar el rol de mujer abnegada que él espera.

La situación se agrava de forma notable cuando Ciro le reprocha duramente a Manuel su intento de rescindir el contrato que mantenía activo con el duque. Ambos hombres protagonizarán una nueva y acalorada discusión, motivada en gran parte por la figura de Julieta. La cercanía entre el heredero del marquesado de Luján y la joven es cada vez más evidente para todos, lo que no hace más que alimentar un conflicto de enormes proporciones.

Por su parte, Leocadia y Manuel volverán a chocar. El heredero está agotado y exigirá que no haya más sorpresas en la familia, mientras Leocadia optará por la teatralidad, haciéndose la indignada delante de su hija y de Alonso para añadir más leña al fuego.

Las enormes sospechas de Vera y el juego sucio de Lorenzo

Las enormes sospechas de Vera y el juego sucio de Lorenzo | Fuente: La Promesa en X

Vera está totalmente convencida de que su padre la reconoció y que simplemente fingió no haberlo hecho para tramarle un plan a sus espaldas. Aterrada ante las posibles represalias, tomará la drástica decisión de permanecer encerrada y escondida en su habitación para evitar cualquier tipo de encuentro fortuito con el duque de Carril. Para lograr mantener este encierro en secreto, contará con la valiosa complicidad y el apoyo incondicional de Teresa.

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La figura de don Gonzalo, el duque de Carril, levanta enormes sospechas. Sabiendo que este hombre estuvo implicado de manera indirecta en el terrible asesinato de Jana, las preguntas se multiplican exponencialmente. ¿Es posible que sea un individuo tan retorcido como parece? ¿Existe la posibilidad real de que don Gonzalo sea el padre biológico de Ángela?

Esto abriría la puerta a la impactante teoría de que Ángela y Vera sean hermanas. Mientras estas dudas planean sobre los habitantes, Lorenzo no pierde un segundo. Fiel a su estilo calculador, aprovechará la reciente ruptura entre Curro y Ángela para sembrar discordia.

El esfuerzo de Samuel y la drástica decisión amorosa de Martina

El esfuerzo de Samuel y la drástica decisión amorosa de Martina | Fuente: La Promesa en X

María Fernández peca de gran inocencia al presumir ante Vera del supuesto comportamiento valiente de Carlo. La doncella cree firmemente que él intercedió para ayudarla, desconociendo por completo que fue Samuel, y no Carlo, quien se armó de valor para hablar directamente con Alonso e impedir su precipitada marcha del recinto.

Precisamente, Samuel atravesará un momento vital muy crítico. A pesar de las graves dificultades económicas que lo asfixian a diario, lucha con todas sus fuerzas para mantener abierto el refugio. Su objetivo principal es encontrar una solución viable intentando no cargar todo el peso de los problemas sobre los hombros de Martina. Ella, por su parte, cansada del control asfixiante y constante al que la somete Jacobo, Martina llegará a su límite de tolerancia. Con mucha determinación, tomará la decisión de cortar por lo sano.