La AEMET confirma que ha llegado el verano, aunque no nos libramos de inestabilidad

El clima en España presenta una notable diversidad, influenciada por la ubicación geográfica y la época del año. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica temperaturas máximas en ascenso que se mantendrán elevadas para la temporada, alcanzando valores cercanos a los 32ºC en ciudades como Zaragoza, Badajoz y Sevilla, como si casi pareciera que ha llegado el verano antes de tiempo.

Pero la predicción también señala inestabilidad en el nordeste peninsular, con probabilidad de tormentas en varias regiones. Comprender estos patrones climáticos es crucial tanto para la planificación diaria como para estrategias empresariales que dependen del clima, como la agricultura, el turismo y la energía.

La variabilidad del tiempo en España requiere una constante atención y análisis. La Aemet ha emitido alertas amarillas por tormentas en Huesca, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja, destacando la importancia de estar preparados para fenómenos meteorológicos adversos. Además, Cataluña, específicamente Barcelona y Gerona, se encuentran en alerta por lluvias que podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado. Esta situación subraya la necesidad de que las empresas y los ciudadanos tomen precauciones y estén informados sobre las condiciones climáticas en tiempo real para mitigar riesgos y optimizar sus actividades.

Publicidad

PREVISIONES METEOROLÓGICAS PARA EL INICIO DE SEMANA

La jornada estará marcada por una notable inestabilidad en el nordeste peninsular, donde se espera la formación de nubosidad de evolución y la presencia de tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas, según la Aemet, podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que exige una especial atención a las medidas de seguridad en estas áreas. En los Pirineos orientales, además, se prevén chubascos fuertes, intensificando la necesidad de precaución.

En el resto del territorio español, el panorama meteorológico será más estable, con cielos poco nubosos o con nubes altas. No obstante, se anticipan intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo, lo que podría afectar ligeramente las primeras horas del día en estas regiones. Esta diversidad climática dentro del país destaca la importancia de consultar las previsiones específicas de cada zona para tomar decisiones informadas y adaptarse a las condiciones locales. Entender estas variaciones es clave para una correcta planificación.

La Aemet también ha advertido sobre la posible entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias se espera que este fenómeno remita. La presencia de calima puede afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad, lo que podría tener implicaciones para la salud y el transporte. Por lo tanto, es fundamental que las personas con problemas respiratorios y aquellos que planeen viajar estén al tanto de esta situación. Monitorear la calidad del aire se convierte en una práctica esencial en estas circunstancias.

TEMPERATURAS EN ASCENSO Y DESCENSO REGIONAL

Este lunes, se espera un aumento generalizado de las temperaturas máximas, con algunas excepciones en el litoral gallego y en el Ampurdán, donde se prevé un ligero descenso. En el resto del país, los termómetros alcanzarán valores significativos, llegando a los 30ºC en Granada, Jaén, Albacete y Toledo, mientras que Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Logroño y Ourense registrarán 29ºC. Estas temperaturas, aunque altas, se mantienen dentro de los rangos típicos para la época del año en estas regiones. Planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta estas temperaturas es crucial para evitar golpes de calor y otras complicaciones.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se pronostica un ascenso en el interior del País Vasco, con Bilbao alcanzando los 12ºC y San Sebastián los 13ºC. También se espera un aumento en Cantabria, el norte de Burgos y el alto Ebro. En las demás zonas, las mínimas variarán poco. En Canarias, por el contrario, se prevé un descenso generalizado de las temperaturas, incluso de manera notable (más de 6 grados), con Tenerife marcando una máxima de 22ºC y Las Palmas de Gran Canaria 21ºC. Esta disparidad térmica entre la Península y las islas refleja las diferencias climáticas inherentes a la geografía española.

Este descenso térmico en Canarias puede ser bienvenido tras los episodios de calor previos, pero es importante recordar que cualquier cambio brusco de temperatura puede tener un impacto en la salud de las personas más sensibles. Por lo tanto, es recomendable adaptar la vestimenta y las actividades a las condiciones climáticas locales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Durante este lunes, los vientos soplarán flojos y variables en el interior de la Península, mientras que en los litorales dominará el régimen de brisas. En el Estrecho, se espera levante moderado, lo que podría afectar el tráfico marítimo y las actividades de pesca en la zona. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado, lo que contribuirá al descenso de las temperaturas y a la remisión de la calima. Evaluar las condiciones del viento es crucial para diversas actividades, desde la navegación hasta la práctica de deportes al aire libre.