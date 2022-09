El ingrediente maestro que da más sabor al gazpacho

LOS INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES DEL GAZPACHO

No obstante, antes recordemos todo lo que necesitas en principio para elaborar tu gazpacho casero. Lo primero son por supuesto los tomates, que conviene que sean de pera y maduros. Es la variedad ideal por su sabor más suave y los reconocerás fácilmente en el supermercado por su forma ovalada. Además, con ellos no hace falta retirar piel ni pepitas, con lo que ahorramos tiempo y utensilios, al no tener que echar mano de un colador fino. Veamos los otros ingredientes básicos y lo que más conviene.