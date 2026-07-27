Incendio en Castellón: 18.000 evacuados y el fuego descontrolado amenaza a 50.000 personas

Un incendio forestal en Castellón ha obligado a evacuar a 18.000 vecinos de 16 municipios y mantiene confinados a miles de personas. El fuego continúa descontrolado, avivado por el viento y las altas temperaturas.

¿Cómo se originó el incendio?

El fuego se declaró en la mañana del sábado en el barrio del Carbonaire, en la Vall d'Uixó. La rápida intervención de los bomberos logró evitar que las llamas alcanzaran el Monte Zamora y el colegio Rosario Pérez. Sin embargo, el viento y la baja humedad hicieron que el incendio se propagara con rapidez.

El primer aviso se recibió a las 9.30 horas. Aunque se dio por extinguido a las 11.00, minutos después surgió un nuevo foco. Un tercer foco se declaró posteriormente. Fuentes municipales han señalado que existen sospechas de que el incendio fuera intencionado. «Cada vez que se apagaba un fuego se encendía otro», indicaron. Las llamas generaron una columna de humo que llegó a ser visible desde cientos de kilómetros, y los satélites captaron su estela sobre el Mediterráneo.

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Más de 300 efectivos contra un fuego aún fuera de control

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reconoció que el incendio se encontraba «fuera de capacidad de extinción». Para sofocarlo, se desplegaron más de 300 profesionales, 14 medios aéreos y 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las rachas de viento de hasta 60 km/h, las altas temperaturas y la escasa humedad han complicado las labores durante toda la jornada.

En el Puesto de Mando Avanzado estuvieron presentes la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, entre otros cargos. Pérez Llorca pidió a la ciudadanía que no se acerque a la zona y que siga las instrucciones de la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de emergencia. El perímetro afectado alcanza ya los 21 kilómetros, según los primeros cálculos.

¿Qué ocurre con los vecinos evacuados?

La emergencia ha obligado a desalojar 18.000 vecinos de localidades como Artana, Eslida, Alfondeguilla, Aín, Alcudia de Veo y otras. Los 32.000 habitantes de la Vall d'Uixó y los más de 5.500 de Betxí permanecieron confinados en sus hogares. A las 14.10 horas, los vecinos de la Vilavella recibieron un mensaje ES-Alert. Se habilitaron albergues en polideportivos de Nules, Moncofa, Onda y Segorbe, con apoyo de Cruz Roja.

La prioridad absoluta del dispositivo es proteger a la población y garantizar la seguridad de los vecinos más próximos al fuego.

Las personas dependientes fueron trasladadas a la residencia de Borriana. Muchos propietarios de segundas residencias pudieron regresar a sus domicilios habituales. Las carreteras de acceso, como la CV-223, quedaron cortadas. El objetivo prioritario es preservar vidas, insistieron las autoridades. Los servicios sanitarios atendieron a seis personas, tres de ellas por inhalación de humo, que fueron ingresadas en el hospital La Plana.

Además, se tiene constancia de daños en instalaciones públicas, como el polideportivo y la piscina de la Vilavella, y al menos algunas viviendas han resultado afectadas por las llamas. El incendio sigue activo y las labores de extinción se centran en evitar nuevos focos y proteger las zonas habitadas.

Un verano que suma nuevos incendios forestales

Este episodio se suma a otros incendios recientes en Los Gallardos (Almería) y Cubelles (Barcelona), donde también se investiga un posible origen intencionado. La combinación de calor extremo, viento y sequedad está poniendo en jaque a los servicios de extinción en toda la fachada mediterránea. La Generalitat y el Gobierno central han movilizado recursos adicionales ante la previsión de que el riesgo se mantenga alto en los próximos días.

Mientras el fuego sigue activo, las autoridades piden prudencia y colaboración ciudadana para evitar sobrevuelos no autorizados o desplazamientos a la zona. La investigación sobre la autoría del incendio en la Vall d'Uixó continúa abierta.

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