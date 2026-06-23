'La Promesa': Martina y Adriano son sorprendidos besándose... ¿Catalina ha vuelto?

En las próximas jornadas de 'La Promesa', las tensiones acumuladas estallarán de forma irremediable y los secretos mejor guardados comenzarán a aflorar a la superficie. Los muros del recinto serán testigos de decisiones irrevocables, confesiones dolorosas y momentos de pura pasión que nadie esperaba presenciar tan pronto. Los movimientos estratégicos de los protagonistas definirán nuevas alianzas y rupturas, demostrando que en el palacio de los Luján nadie está completamente a salvo de sufrir un revés emocional.

El doloroso plazo límite que destrozará el corazón de Manuel

El doloroso plazo límite que destrozará el corazón de Manuel | Fuente: La Promesa en X

Ciro, totalmente harto de las continuas afrentas recibidas a lo largo del tiempo, anunciará de manera firme y oficial su marcha de la finca. Esta drástica decisión no tendrá vuelta atrás, por mucho que algunos intenten hacerle cambiar de opinión en el último minuto. La firmeza de Ciro dejará un ambiente de profunda desolación, especialmente porque su partida arrastrará a otras personas. El hombre impondrá a Julieta un plazo máximo e innegociable de cuatro días para recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones de manera definitiva.

Manuel entrará en un estado de pánico absoluto ante la inminente posibilidad de perder a Julieta. La desesperación se apoderará de sus actos, empujándolo a buscar cualquier resquicio legal o emocional que logre retener a la mujer que ocupa todos sus pensamientos. Movido por la angustia de la separación, Manuel acudirá a la joven para preguntarle qué acciones puede llevar a cabo para frenar este desastre y evitar su partida. Lamentablemente para las intenciones de Manuel, Julieta se mostrará completamente resignada ante los acontecimientos. La joven estará plenamente convencida de que su marido no cederá.

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Una sorprendente propuesta de matrimonio que ilumina el servicio

Una sorprendente propuesta de matrimonio que ilumina el servicio | Fuente: La Promesa en X

En medio de tanta incertidumbre y tristeza generalizada, el amor logrará abrirse paso en la zona más humilde de la propiedad. Tras protagonizar una emotiva reconciliación que todos esperaban, Lope reunirá el valor suficiente para dar un paso trascendental en su vida amorosa. El cocinero le pedirá matrimonio a Vera, y ella aceptará la propuesta romántica sin dudarlo un solo instante.

La pareja de enamorados proyectará una vida en común escondidos en un tranquilo y alejado pueblo. Allí tendrán la intención de montar una pequeña casa de comidas, un proyecto empresarial que les permitirá valerse por sí mismos y comenzar de cero con total independencia. Al enterarse de la inminente boda, María Fernández intervendrá rápidamente, suplicándoles que celebren el enlace dentro de los límites de 'La Promesa' antes de emprender su viaje definitivo.

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Lejos de mantenerse al margen de los asuntos del servicio, el marqués tendrá un gesto que sorprenderá a todos los presentes. Demostrando un enorme cariño y un gran respeto hacia la pareja de trabajadores, se ofrecerá voluntariamente para ejercer el papel de padrino y llevar a la novia hasta el mismo altar.

Las sombras de la duda paralizan los ansiados planes de huida

Las sombras de la duda paralizan los ansiados planes de huida | Fuente: RTVE

Curro y Ángela mantendrán viva la idea inicial de abandonar 'La Promesa' para buscar nuevos horizontes, pero el camino hacia su ansiada libertad estará plagado de obstáculos psicológicos. A pesar de los meticulosos planes trazados de forma conjunta, la determinación comenzará a flaquear peligrosamente, poniendo en grave riesgo el proyecto de vida que habían diseñado con tanto esmero. Curro se mostrará cada vez más dubitativo ante la vertiginosa perspectiva de dejar atrás el único mundo que conoce a profundidad.

Por otro lado, Pía atravesará uno de sus momentos anímicos más delicados, sintiéndose incapaz de soportar por más tiempo el atroz remordimiento que la consume por dentro. Buscando desesperadamente un poco de alivio y orientación, decidirá sincerarse a puerta cerrada con Samuel. Le confesará que hay un asunto del pasado que la atormenta sin descanso, a lo que el sacerdote le aconsejará tirar de la manta y decir toda la verdad para purificar su conciencia.

Pía, tienes que contar la verdad a Curro antes de que sea demasiado tarde… #LaPromesa



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Lo que ninguno de los dos interlocutores imaginará durante esta íntima confesión es la presencia de una tercera persona. Ricardo permanecerá estratégicamente oculto, actuando como un atento testigo silencioso de la reveladora charla. Al escuchar las preocupantes palabras de la señora Adarre, comenzará a atar cabos sueltos y a sospechar la verdadera y temible dimensión de lo que se lleva callando durante tanto tiempo.

Por otro lado, Candela protagonizará un acto de tremenda lealtad que dejará a todos sus compañeros completamente boquiabiertos. Con el único y firme propósito de proteger a Teresa de unas represalias severas, tomará la arriesgada decisión de autoinculparse del sonado robo de la carta. Esta confesión totalmente inesperada dejará de piedra a Cristóbal.

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El romanticismo más puro también reclamará su espacio protagonista en los grandes salones de 'La Promesa', aunque traerá consigo riesgos enormes. Martina y Adriano compartirán un momento de extraordinaria complicidad artística sentados junto al piano. La barrera de la contención caerá y se dejarán llevar por los fuertes sentimientos que llevan reprimiendo. La cercanía física y la melodía crearán la atmósfera perfecta para que ambos terminen fundiéndose en un apasionado beso. Sin embargo, alguien descubrirá esta escena prohibida.