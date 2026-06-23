La IA de Google se cuela en Chrome: nuevo atajo 'Ask Gemini' al seleccionar texto

Se acabó el copia-pega en Google Chrome. O eso promete el nuevo atajo 'Ask Gemini' que ha aparecido en las versiones de prueba del navegador: una barra flotante que te ahorra abrir pestañas y pegar texto para consultar a la IA.

La función, detectada por Windows Report en Chrome Canary y recogida por ADSLZone, muestra el siguiente paso de Google para integrar su inteligencia artificial sin que tengas que salir de la página que estás leyendo. Cuando seleccionas cualquier fragmento de texto, el menú contextual ya no se limita a 'Copiar' o 'Compartir': ahora muestra un botón que dice 'Ask Gemini'.

Cómo funciona esta barra flotante

Al pulsar ese acceso directo, el navegador realiza en una fracción de segundo tres acciones: copia el texto seleccionado, abre el panel lateral de Gemini (la versión de Google del asistente con IA) y pega el contenido en el cuadro de diálogo. No necesitas hacer ni un clic más. Lo que antes exigía varios pasos y distracciones entre pestañas ahora se reduce a un solo gesto.

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La imagen, capturada por Android Authority, muestra el menú flotante justo encima del texto sombreado. Por ahora solo está disponible en la versión canary para desarrolladores.

Ahora mismo, interactuar con Gemini en Chrome requiere hacer clic derecho y buscar la extensión en un menú, o usar la barra de direcciones con el prefijo '@gemini'. El nuevo atajo fulmina esos pasos intermedios. Es un cambio pequeño en apariencia, pero elimina fricción en decenas de consultas diarias.

Con un solo clic, el panel lateral de Gemini se llena del texto que acabas de leer. Cero pestañas nuevas, cero cortar y pegar.

Por qué a Google le urge que hables con Gemini mientras navegas

El navegador lleva años siendo el campo de batalla de la productividad. Microsoft Edge ya metió a Copilot con una barra lateral que analiza la página, y Opera tiene su asistente Aria. Google sabe que si no ofrece una experiencia integrada con Gemini, los usuarios se irán a donde la IA esté a un clic de distancia. No es solo comodidad: es retención.

Y aquí está la jugada: Google ya había dado pasos con la integración de Gemini en la barra de direcciones, pero la selección contextual le da un toque más orgánico. Se parece más a cómo usarías el móvil: seleccionas, preguntas y vuelves a tu lectura.

Un déjà vu con aroma a carrera de obstáculos

Lo que Google propone con 'Ask Gemini' recuerda a cuando Microsoft presentó el panel de Copilot en Edge, capaz de resumir o analizar texto seleccionado. La diferencia es que Gemini, al ser el modelo de lenguaje de la casa, puede hacer más que buscar: puede explicar, traducir, reescribir o hasta generar código en función del fragmento seleccionado.

Que la función aparezca en Chrome Canary significa que está en pruebas internas pero que Google ya tiene la tecnología lista para desplegar en cualquier momento. La pregunta es si llegará con los mismos atajos que fallan cuando la red va lenta o si la integración funcionará tan bien como promete. Y la otra gran duda: ¿se quedará solo en el panel lateral o Google acabará convirtiendo a Gemini en un asistente ubicuo que chatee contigo en todos los rincones del navegador?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La idea es buena y mejora la experiencia actual, pero la competencia no se duerme. Microsoft lleva meses con Copilot integrándose en Edge, y aunque Gemini es más potente, un atajo aislado no basta para que el usuario olvide otras opciones. Habrá que ver si lo pulen antes del lanzamiento mundial — o si se queda en eterna promesa de laboratorio.

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El resumen para vagos (TL;DR)