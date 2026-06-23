Giannis Antetokounmpo, traspasado a Miami Heat: la megaoperación que rompe la NBA

La NBA se ha partido en dos esta madrugada. Giannis Antetokounmpo, el griego que convirtió Milwaukee en campeón, jugará la próxima temporada en los Miami Heat. Y no va solo: se lleva a Bobby Portis en un traspaso que ha dejado a la liga con la boca abierta.

Según adelantó ESPN, los Bucks recibirán a cambio un paquete mastodóntico: Tyler Herro —el escolta que creció a las afueras de Milwaukee—, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., el ex-culé Kasparas Jakucionis, tres primeras rondas del Draft, un intercambio de selecciones y una segunda ronda. El acuerdo, que se formalizará el 6 de julio, aún podría ampliarse.

La puja que ganó Pat Riley

Los Heat le han arrebatado a Giannis precisamente a los Celtics, que llevaban semanas negociando con Milwaukee. Boston ofreció un paquete encabezado por Jaylen Brown y dos primeras rondas, pero se toparon con un muro: Hugo González, el español que la franquicia verde considera intocable.

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El analista Bill Simmons lo dejó claro horas antes del bombazo: «Me sorprendería muchísimo que Hugo González fuera incluido en cualquier oferta de traspaso por Antetokounmpo. Toda la organización de los Celtics apuesta fuerte por él». Y así, la variable Hugo González descarriló la mejor oferta de Boston y permitió que Pat Riley colase a Miami en la operación.

Pat Riley vuelve a demostrar que es el mago de los traspasos imposibles. En más de tres décadas ha traído a Miami a LeBron James, Shaquille O'Neal, Chris Bosh, o Jimmy Butler. Esta vez se ha sacado de la manga a un dos veces MVP que, junto a Bam Adebayo, forma uno de los juegos interiores más salvajes que se recuerdan.

Los Heat acaban de montar un dúo interior que aterroriza: Adebayo y Antetokounmpo compartiendo zona es la pesadilla de cualquier ataque rival.

El mensaje críptico de Giannis que ahora lo explica todo

Mientras los despachos echaban humo, Giannis publicó un tuit que entonces parecía una reflexión cualquiera: «Dios, confié en ti al principio y seguiré confiando en ti hasta el final». A toro pasado, suena a despedida encubierta de la ciudad que lo vio crecer y donde ganó el anillo en 2021.

El griego promedió esta temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias, aunque las lesiones le dejaron fuera en más de la mitad de los partidos. En Miami esperan que vuelva a ser la bestia imparable que fue durante años.

¿Y ahora qué en Milwaukee?

Con el adiós de Giannis y Portis, los Bucks abrazan la reconstrucción. Herro, Jaquez Jr. y un montón de picks de Draft serán el material con el que construir un nuevo proyecto. La afición de Wisconsin, eso sí, se va a la cama con el corazón partido y un «what if…» enorme: ¿y si hubiesen aceptado la oferta de Boston sin pedir a Hugo González?

El chisme en 3 claves (TL;DR)