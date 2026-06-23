El remake oficial de Ocarina of Time para Switch 2 cancela un proyecto fan de 10 años

Alguien en Kioto ha decidido que era hora de resucitar The Legend of Zelda: Ocarina of Time y, de paso, jubilar un proyecto fan que llevaba diez años latiendo con mimo artesanal.

CryZENx llevaba desde 2016 documentando en YouTube una recreación del clásico de Nintendo 64 en Unreal Engine. Una demo jugable que esquivó milagrosamente a los abogados de la Gran N circula por internet, pero todo eso se acabó. El anuncio oficial del remake para Switch 2, durante el Nintendo Direct de este mes, ha sido el empujón definitivo.

"Siento haber tenido que decepcionaros", escribió en su Patreon. "Es mejor detener el proyecto por ahora o habría desaparecido… por culpa de los ninjas de Nintendo". Con la atención puesta en la versión oficial, el youtuber teme que su trabajo llamara más ojos de la cuenta y desencadenara una avalancha de avisos legales.

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El sistema de financiación, basado en mecenazgo con niveles que iban de los 4 a los 127 dólares mensuales, mantenía viva la ilusión. Pero CryZENx ha decidido cortar antes de que la guillotina caiga. Y mientras agradece a sus seguidores, ya ha lanzado una encuesta para elegir el siguiente clásico que recrear: Twilight Princess, Minish Cap, Donkey Kong 6 o Metroid Prime Hunters.

El remake oficial, que aún no tiene fecha concreta más allá de 2026, promete una fidelidad casi quirúrgica al original según una descripción de producto fugaz. Nintendo resucita el mito y, de paso, deja claro quién manda en los remakes que importan.

“Parar antes de que los ninjas de Nintendo te den el toque es la única estrategia que funciona cuando has visto desaparecer una docena de proyectos fan.”

El fandom entre la nostalgia oficial y el sueño digital

Lo que ha pasado con CryZENx no es nuevo. La historia de Nintendo con los proyectos de fans está llena de bajas: Super Mario 64 Online, AM2R o el port de GoldenEye a Source se llevaron por delante auténticas joyas. La diferencia aquí es que el cierre ha sido voluntario, preventivo, como quien baja la persiana antes de la tormenta.

La comunidad se ha partido. Los más comprensivos ven lógica: no tiene sentido invertir cientos de horas cuando la propia Nintendo saca una versión oficial pulidísima. Otros lamentan que diez años de modelados, texturas y físicas se queden en un cajón para siempre. La mezcla de nostalgia, miedo, y resignación ha dominado los comentarios.

Mientras tanto, la encuesta por el próximo juego a remasterizar en Unreal ya circula como un meme a medio gas. ¿Volverá a pasar lo mismo dentro de otros diez años? La bola de cristal no funciona, pero la sombra de los ninjas es alargada.

Lo que se sabe del remake oficial

El teaser mostrado en el Direct confirma un lavado de cara en 3D, efectos de iluminación modernos y un lanzamiento en Switch 2 antes de que acabe 2026. Nada de mecánicas revolucionarias, al parecer: la ficha técnica filtrada habla de un remake fiel, casi como si el Hyrule poligonal se hubiera echado un indie de filtros y texturas en HD.

El runrún es inevitable. Si Nintendo saca esto al mercado, los proyectos paralelos mueren por simple comparación. CryZENx lo ha entendido antes que nadie. No es una derrota técnica, es una cuestión de supervivencia.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Un remake oficial de Ocarina of Time es la noticia que cualquier poseedor de una Switch 2 ha estado esperando. El hype está más que justificado, aunque la cancelación del proyecto fan deja ese poso agridulce de lo que pudo ser. Si los ninjas se quedan quietos, 2026 será el año de Hyrule.

El resumen para vagos (TL;DR)