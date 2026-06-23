La guerra del streaming se intensifica: Netflix pierde el liderazgo frente a Prime Video y HBO Max

La guerra del streaming acaba de anotar un nuevo capítulo, y los números cantan más claro que nunca. Prime Video y HBO Max han desbancado a Netflix como las plataformas más demandadas según el último ranking de JustWatch en la República Checa, un termómetro cada vez más fiable de hacia dónde sopla el viento también en España. Romance y terror: esas son las armas con las que los rivales le están comiendo la tostada al gigante rojo.

Prime Video manda y lo hace a golpe de romance

Según los datos de JustWatch recogidos entre el 15 y el 21 de junio, Prime Video colocó su película My Fault: London en lo más alto de la lista de filmes más buscados. Pero no fue un golpe de suerte: la plataforma de Amazon copó también el tercer puesto con Sobre tu cadáver, un thriller con ecos de humor negro que no ha pasado desapercibido entre los suscriptores jóvenes. La jugada maestra ha sido apostar fuerte por un contenido romántico que conecta directamente con una audiencia que Netflix parece haber dejado de mimar.

Netflix, por su parte, logró colarse con Votos para Isabelle en el segundo escalón, pero la tendencia general muestra que ya no ejerce el dominio absoluto de otros años. La plataforma lleva meses perdiendo protagonismo en los rankings de interés frente a una competencia que ha afinado la puntería con géneros muy concretos.

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HBO Max asusta (en el buen sentido) con el terror

Si el romance es el as de Prime Video, el terror (y lo fantástico) es el filón que HBO Max está explotando con astucia. The Last of Us volvió a ser la serie más buscada de la semana, demostrando que la fiebre postapocalíptica no se ha enfriado ni un ápice. Y por si fuera poco, el estreno del primer capítulo de la tercera temporada de Dragonborn (que todo apunta a ser el nuevo bombazo del universo Juego de Tronos) apunta a disparar aún más las métricas en las próximas semanas.

Apple TV+ se coló en el podio con Bahía de la ventana gracias a su primera temporada completa, mientras que Disney+ mantuvo a Los Simpson en tercera posición con sus 37 temporadas a cuestas, otro clásico que nunca falla. Netflix apenas arañó el cuarto puesto con I Will Find You, una serie con solo cuatro episodios, , que no ha logrado despertar el mismo revuelo. El mapa está cambiando, y rápido.

El dominio absoluto de Netflix se ha terminado; ahora el trono del streaming se decide semana a semana, y el público joven español es el botín más codiciado.

¿Fin de ciclo para Netflix? La audiencia joven dicta sentencia

Hace apenas tres años decir que Netflix podía ceder el trono sonaba a chiste, pero la realidad es tozuda. La fragmentación del streaming ha pulverizado el modelo de suscripción única: el usuario medio español ya combina dos o tres plataformas y decide qué ver cada fin de semana según el catálogo más fresco, no por fidelidad a una marca. El precedente lo vimos en Estados Unidos con la caída del engagement en Netflix tras la explosión de Disney+ y HBO Max; ahora el fenómeno se replica en Europa con matices propios. Aquí, Prime Video ha encontrado su mina en las sagas románticas juveniles, y HBO Max ha convertido el terror y el universo de George R.R. Martin en su mejor tarjeta de presentación. Mi opinión es que el hype alrededor de esta supuesta derrota de Netflix está justificado a medias: la plataforma roja sigue moviendo cifras de escándalo (Miércoles o Stranger Things lo demuestran), pero ha perdido la iniciativa y la capacidad de marcar la conversación cada lunes. El próximo gran test llegará con el estreno de su nueva serie española de suspense, y ahí veremos si Netflix vuelve a rugir o si la guerra del streaming entra en una nueva fase con más actores en la cumbre.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. La tendencia es sólida y los datos de JustWatch respaldan el cambio de ciclo, pero falta ver si Netflix saca un as bajo la manga este verano. Si no reacciona, el golpe será más que un aviso.

🍿 El maratón en corto