La orden de FIFA sobre las marcas ocultas en los estadios que ha desatado la creatividad viral

Obligar a los estadios del Mundial a esconder sus logos ha sido la jugada más absurda de la FIFA, y la más viral. Levi's ha cubierto sus letreros con sábanas… con la forma exacta de su logo. Gillette ha simulado que su gigante anuncio estaba lleno de crema de afeitar. La orden era clara: cualquier marca ajena al torneo debía desaparecer. Lo que no calcularon es que la creatividad corporativa iba a ser, más rápida que una contra tuitera.

¿Por qué la FIFA obliga a esconder las marcas?

La FIFA protege a sus patrocinadores oficiales como si fueran el oro. Cada cuatro años, los estadios que acogen partidos del Mundial tienen que renunciar a sus nombres comerciales y cubrir cualquier logotipo que pueda hacerle sombra a los anunciantes que han pagado cientos de millones. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta pasa a ser ‘Atlanta Stadium’, el AT&T Stadium es ‘Dallas Stadium’, y el Gillette Stadium se convierte en ‘Boston Stadium’. Todo muy neutro. Pero la parte más absurda ha llegado con los logos físicos. Enormes letras, estrellas gigantes y lonas publicitarias que, según el contrato, debían ocultarse. Y ahí es donde el ingenio ha explotado.

Levi's y las sábanas con forma de logo: viral automático

La marca de vaqueros, que da nombre al estadio de San Francisco (ahora oficialmente ‘San Francisco Bay Area Stadium’), decidió tomarse la prohibición con humor. En un vídeo publicado en Instagram, Levi's mostraba cómo sus logos en el estadio quedaban cubiertos con sábanas blancas… que reproducían exactamente la silueta de su logotipo. El texto que acompañaba: ‘Dando la bienvenida al mundo al hermoso estadio [redactado]’. Una campaña en toda regla con vallas móviles con el lema ‘NADA QUE VER AQUÍ’ y el hashtag #DefinitelyNotLevis. La idea, recogida por cuentas como @kittenaround_51 en X, acumula millones de visualizaciones y ha convertido la ocurrencia en uno de los memes favoritos del torneo.

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Gillette o cómo hacer del borrado un chiste rentable

La misma jugada, pero con otro material. Gillette, patrocinador del estadio de Boston, cubrió su gran logotipo con lonas blancas pero retocó digitalmente la imagen para que pareciera que el logo estaba embadurnado de crema de afeitar. La foto, compartida por la cuenta @Mercado_Ingles en X, desató una ola de comentarios. De repente, millones de personas hablaban de Gillette sin que la marca hubiera gastado un euro en pauta. Una victoria total.

No todos han tenido la misma suerte. El Lumen Field de Seattle intentó un vídeo corporativo con su vicepresidente de marketing intentando desmontar la cartelería, pero apenas superó los 200 likes. El esfuerzo se agradece, pero la gente pide creatividad, no trámites.

Lo que la FIFA intentaba evitar —que marcas ajenas al torneo se llevaran la atención— se ha multiplicado por mil gracias a su propia prohibición.

La ironía: prohibir publicidad para acabar creando la mejor campaña del año

La anécdota deja a la FIFA con una contradicción difícil de digerir. Cuanto más celo ponen en proteger los derechos de sus patrocinadores, más espacio generan para que las marcas ‘censuradas’ se conviertan en las protagonistas. Levi's ha visto cómo su campaña se convierte en noticia mundial, y Gillette ha conseguido un impacto orgánico que ninguna valla publicitaria habría logrado. La estrategia recuerda a aquella vez que la Fórmula 1 prohibió los auriculares Beats en el paddock y los pilotos empezaron a lucirlos con más descaro todavía. Prohibir, bien ejecutado, es la mejor promoción.

El chisme en 3 claves (TL;DR)