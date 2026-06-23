La herencia de Liam Payne: 29 millones de dólares para su hijo Bear

Bear Payne tiene 9 años y acaba de heredar 29 millones de dólares. Así lo confirman los documentos judiciales: Liam Payne dejó una fortuna de 29 millones de dólares íntegramente a su hijo.

La noticia, adelantada por People este lunes a partir de los papeles del tribunal, pone fin a casi dos años de especulaciones sobre el destino del dinero. Cheryl Cole, cantante y madre de Bear, seguirá administrando los fondos junto al abogado musical Richard Bray hasta que el menor alcance la mayoría de edad.

El pequeño, que Liam conoció durante su relación con Cheryl tras coincidir en The X Factor en 2008, es el beneficiario único. No hay reparto ni sorpresas: la voluntad del artista, que nunca llegó a redactar un testamento formal, se ha cumplido gracias a la gestión de Cole y el equipo legal.

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Eso sí, la mayor parte del dinero estará bloqueada en un fideicomiso hasta que Bear cumpla 18 años. Una pequeña cantidad ya está disponible para cubrir gastos inmediatos, según las mismas fuentes.

La cifra exacta que figura en los documentos es de 29.007.998 dólares, una vez descontadas las deudas que el cantante dejó pendientes. Una cantidad que no sorprende en la industria, pero que sí tranquiliza a los fans: el dinero va a quedarse en casa.

El dinero de Liam Payne siempre tuvo un destino claro: su hijo. Solo faltaba que los tribunales lo ratificaran.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Los seguidores de One Direction llevaban meses preguntándose quién manejaría una herencia tan jugosa, y la respuesta ha traído alivio y alguna que otra lágrima. La mayoría de los fans tiene claro que esta decisión era exactamente lo que hubiera pedido.

La propia Cheryl ha mantenido un perfil bajo, pero su publicación en Instagram del pasado fin de semana, con imágenes de Bear, ha sido interpretada como un gesto de calma.

Todo para Bear: el único heredero del ex One Direction

El nombre de Bear no es nuevo en los titulares, pero ahora cobra un peso financiero rotundo. Convertido en el heredero universal de un patrimonio que llegó a superar los 30 millones de dólares, el pequeño ve cómo el legado de su padre se blinda hasta su mayoría de edad.

Los términos del fideicomiso, detallados en la vista judicial, impiden que el dinero pueda ser usado para compras impulsivas o manejos cuestionables. Solo se permitirán retiradas para educación, salud y bienestar general, con Cheryl Cole y el abogado Bray como guardianes.

La frase que Liam dejó grabada en 2022 y que hoy lo explica todo

En una entrevista con Hello! hace ya cuatro años, el cantante fue rotundo: 'Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo'. La declaración, que en aquel momento sonó a amor de padre primerizo, se ha convertido en una suerte de testamento emocional que los tribunales han terminado por hacer realidad.

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La historia de Liam y Cheryl es bien conocida por los fans del pop británico. Se conocieron cuando él era concursante de The X Factor y ella jueza, iniciaron una relación en 2016 y dieron la bienvenida a Bear en 2017. Pese a la ruptura, siempre mantuvieron una relación cordial centrada en la crianza compartida.

Ni sorpresa ni polémica: por qué este movimiento es más común de lo que parece

En la constelación de estrellas fallecidas sin testamento —de Prince a Aretha Franklin—, el caso de Liam Payne se ha resuelto con una limpieza casi inusual. La ausencia de un documento formal no ha derivado en batallas legales entre familias ni en reclamaciones de terceros. Todo ha fluido hacia Bear como si hubiera estado escrito.

Eso habla bien de la administración de Cole y del equipo legal, pero también del entorno del artista. Frente a los dramas de otras herencias millonarias que se eternizan en los juzgados, aquí se ha impuesto la sensatez.

A partir de ahora, la pregunta es qué pasará con los derechos de imagen, las regalías de One Direction y las grabaciones no publicadas que, sin duda, seguirán generando ingresos durante años. Todo apunta a que ese flujo de dinero también acabará engrosando el fideicomiso de Bear.

Mientras el niño crece lejos de los focos —Cheryl ha sido muy celosa de su privacidad—, el legado económico de su padre está a buen recaudo. Y si algo ha quedado demostrado es que, a veces, los planes más sólidos no necesitan un testamento: basta con una frase dicha de corazón y una familia que la honre.

El chisme en 3 claves (TL;DR)