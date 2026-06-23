"Veo recompensado todo el daño que me ha hecho": La dura reacción de Claudia Montes tras la sentencia a Koldo García

La actualidad está marcada a fuego por el veredicto judicial más esperado de los últimos meses. El Tribunal Supremo ha dictado por fin la sentencia definitiva del conocido como Caso Mascarillas a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, un escándalo de corrupción que salpicó de lleno las gestiones realizadas durante la dramática pandemia de Covid-19.

Las penas impuestas por los magistrados son contundentes y dejan claro el nivel de irregularidades cometidas en la compra de material sanitario. El fallo judicial establece una condena de 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos. Junto a él, su antigua mano derecha y exasesor, Koldo García, deberá afrontar una pena de 19 años de cárcel.

Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha sido sentenciado a cuatro años y medio. En medio de esta tormenta judicial y política, uno de los testimonios clave ha roto su silencio en directo. La exmodelo asturiana implicada en la trama ha dado la cara en televisión para valorar las consecuencias legales que enfrentan los principales cabecillas de esta red.

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El polémico contrato de Miss Asturias y las gestiones de Koldo García

El polémico contrato de Miss Asturias y las gestiones de Koldo García | Fuente: CUATRO

Para comprender el papel de Claudia Montes, más conocida mediáticamente como Miss Asturias en su categoría para mayores de 30 años, debemos fijarnos en un aspecto específico de la investigación. Ella fue citada a declarar en calidad de testigo dentro del 'Caso Koldo', y ahora ha querido reaccionar públicamente a través del programa 'En boca de todos', espacio donde colabora habitualmente. La exmodelo ha dejado muy clara su postura frente a las altísimas penas de cárcel estipuladas por la justicia, especialmente en lo referente al exasesor del ministerio, Koldo García, a quien responsabiliza de parte de sus problemas recientes.

Sobre las irregularidades que rodearon su contratación laboral, un asunto gestionado directamente por Koldo García, la asturiana no ha querido esquivar la realidad reflejada en los tribunales. El juez encargado del caso ha determinado de forma probada que su acceso al puesto de trabajo fue el resultado directo de un trato de favor. Lejos de negar la mayor, ella ha decidido asumir con naturalidad la etiqueta que se le ha colgado a su historial profesional: "Si decía que me habían enchufado, lo acepto. Pero está claro que yo iba a trabajar, que no hice lo mismo que hacía Jéssica".

Con estas declaraciones, quiso desmarcarse rotundamente de la actitud de Jéssica Rodríguez, otra figura muy presente durante todo el proceso judicial. Rodríguez, quien sí reconoció haber mantenido un vínculo sentimental con el exministro de Transportes, admitió en sede judicial que cobraba un sueldo sin llegar a ejercer en empresas como Ineco y Tragsatec. Por el contrario, la asturiana defendió su labor diaria como empleada en Logirail, aunque la investigación posterior señalara que su principal tarea se limitaba a leer 'libros sobre trenes' en una biblioteca de Oviedo durante su jornada.

El origen del trato en Gijón y las maniobras orquestadas por Koldo García

El origen del trato en Gijón y las maniobras orquestadas por Koldo García | Fuente: MEDIASET

La resolución del Tribunal Supremo, que impone 24 años y 3 meses a Ábalos y castiga duramente a Koldo García, dedica un apartado especial a esta 'rama asturiana' de la trama. Los magistrados han situado el punto de partida de toda esta historia en el mes de mayo de 2019, durante la celebración de un mitin del PSOE en la ciudad de Gijón. Según consta en las declaraciones, fue allí donde ella se presentó ante el dirigente, le explicó personalmente su delicada situación de desempleo y le solicitó ayuda para poder encontrar una oportunidad laboral.

A raíz de este primer contacto presencial, se inició una fluida relación telemática a través de llamadas y diversos mensajes. Según la versión ofrecida por Ábalos, él simplemente quiso hacer un favor puntual a una militante de su partido, remitiéndole varios enlaces de empresas estatales, y posteriormente se desentendió del asunto dejando todas las gestiones prácticas en manos de su hombre de confianza, Koldo García. El fallo judicial recoge que, meses más tarde, el 8 de octubre de 2019, se envió una sugerencia clara para contratarla "en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas", a lo que el fiel asesor respondió con un contundente: "Sí. Lo arreglo".

La promesa de Koldo García se materializó el 16 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que fue dada de alta formalmente en Logirail, una sociedad pública dependiente del grupo Renfe. Sin embargo, su trayectoria profesional en Asturias estuvo plagada de conflictos desde el primer momento. La sentencia señala que la nueva empleada mostró su disconformidad con las condiciones establecidas para su puesto y, como consecuencia, optó por dejar de acudir presencialmente a su lugar de trabajo. Esta actitud prolongada forzó a la dirección a iniciar la apertura de un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave.

Las supuestas amenazas de Koldo García para proteger el enchufe

Las supuestas amenazas de Koldo García para proteger el enchufe | Fuente: Europa Press

La intervención de Koldo García no se limitó a conseguir la firma del contrato. Cuando los problemas surgieron en Logirail, el exasesor tomó cartas en el asunto para proteger a la trabajadora. El tribunal ha dado un valor enorme al testimonio prestado por Enrique Martínez, el gerente en Oviedo que ejerció como su primer superior directo. Este responsable relató que, tras notificarle la apertura del expediente por sus continuas ausencias, ella justificó su comportamiento amparándose en instrucciones desde Madrid, asegurando que: "Koldo le ha dicho que no es necesario que vaya a trabajar".

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Ante una respuesta tan insólita, el gerente exigió que esa orden ministerial se le remitiera por escrito de forma oficial. Lo que recibió a cambio fue una llamada telefónica del propio Koldo García, una conversación que Martínez calificó claramente como amenazante, ya que el asesor le advirtió con tono severo que "se estaba tratando mal a esta señora e iban a rodar cabezas". Este intento de intimidación tuvo consecuencias reales, ya que José Ángel Méndez, otro gerente de Logirail en Asturias, fue fulminado de su cargo justo cuando el proceso disciplinario estaba a punto de resolverse en su contra.

Basándose en estos hechos comprobados, el Tribunal Supremo concluye de manera firme que Koldo García intervino activamente para neutralizar las exigencias legítimas de los superiores jerárquicos y allanar el camino de la contratada, lo que constituye un claro delito de tráfico de influencias. Durante la vista oral, ella misma admitió tener sospechas de que Ábalos y Koldo García "hicieron algo detrás" para facilitar su meteórico ingreso en la sociedad pública, aunque matizó que nunca le llegaron a confesar abiertamente y de forma expresa que la hubieran "enchufado" en el puesto.

El desahogo emocional de Claudia Montes tras la sentencia a Koldo García

El desahogo emocional de Claudia Montes tras la sentencia a Koldo García | Fuente: Europa Press

Con todas las cartas sobre la mesa y las penas ya dictadas, la exmodelo ha querido valorar desde el plató de televisión los castigos impuestos por la justicia española. Respecto a la severa condena que afrontará el exministro socialista de Transportes, la colaboradora se ha mostrado compungida y ha expresado un profundo pesar, alineándose públicamente con los temores que ha manifestado el propio entorno familiar del político, concretamente su hijo Víctor: "Yo creo lo mismo que su hijo, creo que se va a morir en la cárcel", afirmó, para luego puntualizar con resignación que "si lo ha cometido, yo acepto la justicia".

Sin embargo, ese atisbo de pena desaparece por completo cuando se refiere a su contacto principal en el ministerio. El sentimiento que le despiertan los 19 años de privación de libertad dictaminados para Koldo García es diametralmente opuesto. La asturiana no oculta su alivio al ver cómo el brazo ejecutor de estas maniobras irregulares termina rindiendo cuentas ante los tribunales, y ha querido dejar patente su postura con una frase lapidaria que repitió con firmeza: "Veo recompensado todo el daño que me ha hecho". Esta declaración pone el punto y final, al menos de forma pública, a su particular vinculación con las polémicas maniobras de Koldo García.