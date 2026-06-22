El 'caso Kitchen' del PSOE: las maniobras de Leire Díez para desbaratar las investigaciones

La Justicia ha puesto el foco en la cocina interna del PSOE. La Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, conocida como la fontanera del partido, por intentar desbaratar las causas judiciales que apuntaban al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Lo que empezó como un rumor de pasillo acaba de convertirse en una causa con nombres propios: el juez Santiago Pedraz citará a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a varios mandos policiales desde hoy mismo.

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Nivel de impacto social: 9/10. La investigación alcanza a la cúpula del partido que sostiene al Gobierno y pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo en un momento de alta tensión política. Las comparecencias se extenderán hasta mediados de julio y afectan directamente a la imagen de la Moncloa.

Qué investiga Pedraz y a quién va a llamar a declarar

La instrucción abierta en la Audiencia Nacional apunta a las maniobras que Leire Díez habría desplegado para desactivar investigaciones judiciales y policiales relacionadas con allegados del presidente. El magistrado ha citado para hoy a una lista de mandos de la Guardia Civil, del Ejército, abogados y empresarios. La comparecencia de Cristina Narbona, presidenta del partido, está fijada para mediados de julio y marca un punto de inflexión: nunca antes la cúpula del PSOE había tenido que sentarse ante un juez por un caso que toca de lleno a Sánchez.

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El calendario de testimonios es ambicioso y revela la profundidad de la sospecha. Los investigadores creen que la exdirigente utilizó su influencia interna para entorpecer pesquisas que podían salpicar a figuras clave de la actual mayoría de gobierno. El propio partido lleva meses restándole importancia a su figura: la califica de militante a la que se obligó a dejar el carné, y niega que sus actos tuvieran cobertura orgánica.

De fontanera del PSOE a señalada por la Justicia: quién es Leire Díez

Leire Díez no era un nombre desconocido en los pasillos de Ferraz. Su papel de fontanera —así se conoce en política a quien gestiona los asuntos delicados sin dejar rastro— le dio acceso a información sensible y a los mecanismos internos del partido. Durante años fue una de las piezas de confianza de la maquinaria socialista, hasta que el cerco judicial empezó a estrecharse.

En marzo de 2025, el PSOE le pidió que abandonara la formación para marcar distancias. Pero la investigación de la Audiencia Nacional apunta a que sus maniobras para desactivar causas no fueron una iniciativa personal, sino parte de una estrategia más amplia. Esa es la hipótesis que sostiene el juez Pedraz, y que ahora tendrá que corroborar con los testimonios de quienes estuvieron en contacto con ella.

Las citaciones a mandos policiales y a la presidenta del partido sitúan este caso entre los más graves a los que se ha enfrentado el PSOE en la última década.

El precedente que pone nombre al caso y lo que está en juego

El apelativo de “caso Kitchen” no es casual. En 2021, la Audiencia Nacional condenó a varios mandos policiales por una operación ilegal para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraer información comprometedora. Aquella trama se bautizó como caso Kitchen —cocina, en inglés— porque se fraguó en las alcantarillas del Ministerio del Interior. Ahora, los investigadores ven paralelismos con la actuación de Leire Díez: una presunta operación interna para neutralizar investigaciones que amenazaban al núcleo de poder.

A diferencia de entonces, esta vez no se investigan escuchas ilegales ni robos de documentos, sino presiones y gestiones para desbaratar causas judiciales. Sin embargo, el resultado buscado era el mismo: cortar de raíz cualquier procedimiento que pudiera debilitar al partido en el Gobierno. La gran diferencia es que ahora el partido señalado es el que sostiene al Ejecutivo, y uno de los citados, Narbona, ocupa un cargo orgánico.

Los próximos pasos de la instrucción se seguirán con lupa. Tras las primeras comparecencias de hoy, el juez Pedraz decidirá si amplía las diligencias o si centra la investigación en la propia Díez. Fuentes jurídicas cercanas a la causa apuntan a que podría solicitarse documentación interna del PSOE, aunque la dirección del partido insiste en que no hubo cobertura orgánica.

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